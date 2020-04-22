2020-04-22T17:44:14+03:00
Коронавирус Covid-19

В каких случаях при выходе из дома во время режима самоизоляции из-за коронавируса в Мурманской области должна брать с собой объяснительную

Документ понадобится двух случаях из шести
Елена МОЛОДЦОВА
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Сотрудникам полиции надо предъявить не только паспорт, но и объяснительную, куда вы направляетесь.Сотрудникам полиции надо предъявить не только паспорт, но и объяснительную, куда вы направляетесь.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Северяне запутались в край: то им говорят, что при выходе из дома во время режима обязательной самоизолятельной, при себе надо иметь объяснительную, то уверяют, что это сделают за них сотрудники полиции. Так как же правильно поступить, чтобы не нарваться на штраф?

Ответ на этот вопрос знают в оперативном штабе Мурманской области.

- Всем жителям Заполярья следует оставаться дома, а покидать квартиру можно только в случае крайней необходимости, - подчеркивают в ведомстве.

Заполоненное объяснение по специальной форме надо брать, если:

- выходите в ближайший продуктовый магазин, аптеку, а также гипермаркет;

- обращаетесь за медпомощью.

Такой документ нужен, если вы идете в магазин, аптеку или к врачу. Фото: Коронавирус. Мурманский оперативный штаб

Такой документ нужен, если вы идете в магазин, аптеку или к врачу. Фото: Коронавирус. Мурманский оперативный штаб

Документ не понадобится, если:

- идете гулять с собакой в 100 метрах от дома;

- выходите на прогулку с ребенком во двор;

- следуете на работу (при себе необходимо иметь справку от работодателя или служебное удостоверение);

- едите в отпуск (не забудьте взять приказ об отпуске и проездной документ);

- выходите в море на рыбалку (обязательно наличие разрешения от главы администрации).

Напомним: при появлении признаков простуды незамедлительно следует обратиться на «горячую линию» по телефонам: 8 (8152) 39-99-99 или 8-800-222-51-00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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