2020-04-22T16:50:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Статистика коронавирусом в Мурманске: Мурманская область на 7 месте по количеству заболевших коронавирусом в России

Помимо обеих столиц впереди Заполярья только Коми и Нижний Новгород
Елена МОЛОДЦОВА
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Коронавирус в Мурманской области процветает.Коронавирус в Мурманской области процветает.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Кто бы мог подумать еще месяц назад, что Мурманская область окажется в списке одних из самых серьезных очагов коронавируса в России. Но факт остается фактом. На сегодняшний день в Заполярье 509 зараженных, и львиная часть из них приходится на масштабную стройку в Белокаменке. Жизнь трех северянок инфекция унесла.

Таким образом Мурманская область не только вошла в десятку регионов с самым большим количеством заболевших, но и уверенно приближается к пятерки.

Кого Заполярье оставило позади? Краснодарский край с 481 подтвержденными случаями COVID-19 и 11 умершими, Тульскую область с 436 заболевшими и двумя погибшими и Дагестан, где заразилось уже 417 человек и 11 стали жертвами коронавируса.

Впереди Мурманской области республика Коми, где подтвердили уже 527 случаев, Ленинградская область с 537 зараженными и Нижегородская область с 929 заболевшими. Тройку лидеров традиционно возглавляет Москва, где COVID-19 уже подхватило 31981 человек. На втором месте идет Московская область – 6590 зараженных, а на третьем – Санкт-Петербург с 2267 случаями коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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