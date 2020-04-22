Нарушение режима самоизоляции в Мурманске: Из 280 северян, вышедших на улице без причины, 18 оштрафовали и 1 оправдали

22 Апр 2020 2020-04-22T13:44:07+03:00

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В менталитете русского человека заложено умение всеми правдами и неправдами обходить запреты, даже если опасность грозит ему самому. Так произошло и с режимом самоизоляции: северяне не сильно утруждались поисками повода для выхода на улицу, а на профилактические беседы сотрудников полиции покорно кивали и принимались за свое.

Но шутки кончались! Количество зараженных короновирусом в Мурманской области уже достигло 509 человек. Чтобы остановить темпы роста заболеваемости, как никогда надо оставаться дом. Поэтому-то на головы северян и посыпались протоколы со штрафами.

- С 1 по 20 апреля в суды поступило 280 материалов об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации», - сообщает объединенная пресс-служба судов Мурманской области. – На данный момент рассмотрено 34 протокола. В 18 случаях нарушители оштрафованы на сумму от 1000 до 2000 рублей, в 15 выписано предупреждение. По одному административному делу производство прекращено из-за отсутствия состава правонарушения.

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