Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в Мурманской области расширили список работающих предприятий и необходимых товаров
Правительство Мурманской области расширило перечень товаров первой необходимости и организаций, которые могут не приостанавливать свою работу из-за коронавируса.
Теперь в список наиважнейших непродовольственных товаров, помимо стройматериалов, табачных изделий, детского крема и тканей, добавились: антисептик для рук и дезинфицирующие средства, автозапчасти, газомоторное топливо и печатные СМИ. Так что теперь и газету почитать можно, и любимую «ласточку» починить.
- В число новых сфер деятельности, сотрудники которых могут вновь взяться за дело, несмотря на карантин, вошли: компании по обращению с отходами, кадастровая деятельность, судоремонтные компании, услуги операторов связи, работа СМИ, деятельность адвокатов, производство запасных частей и автомобильных компонентов, производство медицинских изделий для профилактики коронавируса, услуги по ремонту обуви, ключей и работа фотоателье, деятельность федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждений, деятельность МФЦ, - сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.
С полным списком работающих предприятий можно ознакомиться в официальной группе регионального оперштаба в соцсетях.
Напомним: жители Мурманской области, приезжающие из других регионов, теперь должны проходить 14-дневную самоизоляцию.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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