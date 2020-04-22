Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в Мурманской области расширили список работающих предприятий и необходимых товаров

22 Апр 2020 2020-04-22T17:22:01+03:00

Организаций, которые могут работать во время пандемии, стало больше

Изменить размер текста: A A

Правительство Мурманской области расширило перечень товаров первой необходимости и организаций, которые могут не приостанавливать свою работу из-за коронавируса.

Теперь в список наиважнейших непродовольственных товаров, помимо стройматериалов, табачных изделий, детского крема и тканей, добавились: антисептик для рук и дезинфицирующие средства, автозапчасти, газомоторное топливо и печатные СМИ. Так что теперь и газету почитать можно, и любимую «ласточку» починить.

- В число новых сфер деятельности, сотрудники которых могут вновь взяться за дело, несмотря на карантин, вошли: компании по обращению с отходами, кадастровая деятельность, судоремонтные компании, услуги операторов связи, работа СМИ, деятельность адвокатов, производство запасных частей и автомобильных компонентов, производство медицинских изделий для профилактики коронавируса, услуги по ремонту обуви, ключей и работа фотоателье, деятельность федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждений, деятельность МФЦ, - сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.

С полным списком работающих предприятий можно ознакомиться в официальной группе регионального оперштаба в соцсетях.

Напомним: жители Мурманской области, приезжающие из других регионов, теперь должны проходить 14-дневную самоизоляцию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: на льготные займы предпринимателям Мурманской области выделили 50 миллионов рублей. Глава заполярного региона Андрей Чибис решил поддержать малый и средний бизнес (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU