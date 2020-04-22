2020-04-22T17:22:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в Мурманской области расширили список работающих предприятий и необходимых товаров

Организаций, которые могут работать во время пандемии, стало больше
Наталья ЛОБАНОВА
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Список важных товаров и организаций пополнился новыми пунктами.Список важных товаров и организаций пополнился новыми пунктами.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Правительство Мурманской области расширило перечень товаров первой необходимости и организаций, которые могут не приостанавливать свою работу из-за коронавируса.

Теперь в список наиважнейших непродовольственных товаров, помимо стройматериалов, табачных изделий, детского крема и тканей, добавились: антисептик для рук и дезинфицирующие средства, автозапчасти, газомоторное топливо и печатные СМИ. Так что теперь и газету почитать можно, и любимую «ласточку» починить.

- В число новых сфер деятельности, сотрудники которых могут вновь взяться за дело, несмотря на карантин, вошли: компании по обращению с отходами, кадастровая деятельность, судоремонтные компании, услуги операторов связи, работа СМИ, деятельность адвокатов, производство запасных частей и автомобильных компонентов, производство медицинских изделий для профилактики коронавируса, услуги по ремонту обуви, ключей и работа фотоателье, деятельность федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждений, деятельность МФЦ, - сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.

С полным списком работающих предприятий можно ознакомиться в официальной группе регионального оперштаба в соцсетях.

Напомним: жители Мурманской области, приезжающие из других регионов, теперь должны проходить 14-дневную самоизоляцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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