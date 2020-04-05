Ситуация с коронавирусом в Мурманске: расширен перечень предметов первой необходимости

5 Апр 2020 2020-04-05T13:30:17+03:00

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С 9.00 27 марта в Мурманской области могут работать только магазины и аптеки, торгующие продуктами и товарами первой необходимости, а также точки, где можно купить сим-карты и оплатить связь. Разумеется, понятие самого необходимого у всех разное: кто-то и дня не может прожить без нового платья, а кому-то и ползернышка в день много.

Поэтому в правительстве Мурманской области утвердили четкий перечень товаров первой необходимости. С момента введения режима повышенной готовности в регионе он был расширен на четыре пункта.

Итак, что входит в список непродовольственных товаров первой необходимости:

С 4 апреля этот список дополнили детский крем для опрелостей, строительные материалы, электротехническая и кабельно-проводниковая продукция, табачные изделия и ткани, исключительно марля, бязь, хлопок, фланель, нитки, тесьма, шнур эластичный и лента киперная.

А это значит, что в регионе начнет работать чуть больше магазинов, чем в первую нерабочую неделю, а северяне на самоизоляции смогут не терять время даром и, например, сделать ремонт.

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