Ситуация с коронавирусом в Мурманске: вылет 200 рабочих из Белокаменки отменили из-за новых зараженных

22 Апр 2020 2020-04-22T12:53:30+03:00

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Один из подрядчиков на стройке в Белокаменке, среди сотрудников которого и произошла вспышка коронавируса, заявил о частичной приостановке своей работы и начал вывозить людей с объекта. Напомним: в выходные Мурманскую область покинули 176 рабочих с масштабной стройки, чартерным рейсом их доставили в Самару.

Борт «Уральских авиалиний» прибыл в аэропорт «Мурманск» днем 21 апреля. Планировалось, что в 18.00 он поднимется в воздух с 200 пассажирами из Белокаменки и возьмет курс на Екатеринбург. Однако рейс сначала перенесли на более позднее время, а потом на утро 22 апреля.

- Вылет чартерного рейса в Екатеринбург задерживается ориентировочно до 19.00. Дело в том, что среди 200 рабочих, которые должны были лететь им, сразу у нескольких подтвердился COVID-19. Если найдется еще одна группа сотрудников со стройки с отрицательными тестами, то самолет вылетит вечером, - рассказал источник «КП» в аэропорту «Мурманск».

Кстати, второй борт из Екатеринбурга тоже должен был прилететь, но его пришлось перенести на неопределенное время.

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