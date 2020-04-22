Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Стройку на Белокаменке частично приостанавливают

22 Апр 2020 2020-04-22T11:21:33+03:00

Рабочих будут вывозить только после 14-дневной самоизоляции и тройного отрицательного теста на коронавирус

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Увы, остановить коронавирус оказалось не так-то просто. Несмотря на все предпринимаемые меры, в Центре строительства крупнотонаажных морских сооружений в Белокаменке продолжает полыхать эпидемия. За сутки количество зараженных COVID-19 только на этом объекте увеличилось с 317 до 367 человек. Руководству масштабного проекта пришлось принимать трудное решение.

- Работы на объекте в Белокаменке будут частично приостановлены для проведения работ по полной дезинфекции объектов в вахтовом жилом городке, - сообщил один из подрядчиков стройки ООО «Велессстрой».

Рабочих перегруппируют и на время дезинфекции отправят на очередную 14-дневную самоизоляцию. Правда, это коснется лишь тех, у кого тесты на COVID-19 дважды показали отрицательный результат. На 10 день изоляции анализ возьмут в третий раз и, если он окажется, по-прежнему, отрицательным, люди смогут вернуться домой.

Изоляция рабочих будет проходить в гостиницах, домах отдыха и пансионатах за пределами проекта и Мурманской области. Компания продолжит выполнять свои контрактные обязательства перед сотрудниками, - отметили в «Велесстрое».

Как стало известно «Комсомолки», в ближайшее время Мурманскую область должны покинуть порядка 400 человек из Белокаменки.

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