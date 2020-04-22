2020-04-22T10:31:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Глава Кандалакши попросил губернатора возобновить работу парикмахерских

Разумеется, при условии соблюдения всех мер безопасности
Елена ЧУМАКОВА
Поделиться:
Предложение открыть парикмахерские поступило из Кандалакши.Предложение открыть парикмахерские поступило из Кандалакши.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Как бы не бились северяне, как бы не молили региональные власти, но салоны красоты и парикмахерские остаются закрытыми. Правда, пострадавшим от таких мер предпринимателям пообещали выплатить в качестве компенсации северный МРОТ в 27899 рублей. Однако их клиентам от этого ни холодно, ни жарко!

Глава Кандалакши Михаил Павлов обратился к губернатору Мурманской области Андрею Чибису с просьбой ослабить меры в их муниципалитеты.

- У нас обстановка с распространением коронавируса достаточно стабильная – всего один заболевший, три человека на обсервации, а граждан вернувшихся из заграницы нет. В адрес главы региона мною направлено предложение о разрешении возобновления деятельности парикмахерских. Конечно, с соблюдением всех ограничений и требований, необходимых для поддержания благополучной эпидемиологической ситуации, - сообщил Михаил Павлов.

Пока ответа от Андрея Чибиса не последовало.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«633 бесплатных обеда за десять дней»: как врачам Мурманской области помогают рестораны быстрого питания. «Комсомолка» выясняла, какие добрые дела творит заполярный общепит в пандемию коронавируса (Подробности)

Нарушение режима самоизоляции в Мурманске: Прогулка вопреки предписанию Роспотребнадзора обошлось жителю Апатитов в 15 тысяч рублей. Мужчина вышел на улицу без какой-либо необходимости, забыв про ограничения (Подробности)

Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 22 апреля 2020 года: 17 зараженных, 3 умерших. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманске на 22 апреля 2020 года (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Северян приглашают заняться общественными работами по благоустройству за вознаграждение
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Стройку на Белокаменке частично приостанавливают
Сдувает с ног: в Мурманской области ожидается сильный порывистый ветер
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Глава Кандалакши попросил губернатора возобновить работу парикмахерских
Конкурс "Комсомольской правды"-Мурманск" "День рождения во время самоизоляции"
Нарушение режима самоизоляции в Мурманске: Прогулка вопреки предписанию Роспотребнадзора обошлось жителю Апатитов в 15 тысяч рублей
Еще 24 человека в Мурманской области победили коронавирус
Коронавирус в Мурманске, последние новости на 22 апреля 2020 года: 509 зараженных, 56 выздоровевших и 3 человека умерли
Можно ли улететь из Мурманска во время режима обязательной самоизоляции
Поездка не удалась: в Мурманске в автобусе № 18 задержали пьяного дебошира
Коммунальные службы Мурманской области запустили флешмоб #Платимвовремя
Мошенница из Мурманска ограбила 88-летнюю пенсионерку, в квартире которой она латала крышу
Андрей Чибис о ситуации с коронавирусом: «Морской рыбалке в Мурманской области быть, но при соблюдении трех условий»
Нарушение режима самоизоляции в Мурманске: В Североморске и Апатитах выписали штраф 55 прохожим, вышедших на улицу по неуважительной причине
Жителей Абрам-Мыса просят не пользоваться водой из-под крана
Из-за коронавируса поезд Мурманск - Крым курсировать пока не будет
Мурманчанин, который связал знакомого проводом от пылесоса и заколол его ножом, пойдет под суд
Студенты, получившие наивысший балл на ЕГЭ, раскроют школьникам секреты успешной сдачи экзаменов
Как будет работать поликлиника КНЦ РАН в Апатитах, где объявили карантин по коронавирусу
МегаФон запустил продажу решений для организации удаленных рабочих мест
Весна не спешит: в Мурманскую область пришло похолодание
Трем сирийцам не удалось добраться до Норвегии на лодке
Мурманская область вошла в тройку самых серьезных очагов коронавируса в России
Мурманская область – на дне рейтинга по числу долгожителей
В Мурманском областном драмтеатре появятся красочные витражи за 6,4 миллиона рублей
Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 21 апреля 2020 года: 438 зараженных, 32 выздоровели и 3 человека умерли
В Мурманске до конца мая приведут в порядок четыре железнодорожных переезда
Умелец из Карелии отправится на фестиваль в Кандалакшу на ладье, сделанной своими руками