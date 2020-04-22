Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Глава Кандалакши попросил губернатора возобновить работу парикмахерских
Как бы не бились северяне, как бы не молили региональные власти, но салоны красоты и парикмахерские остаются закрытыми. Правда, пострадавшим от таких мер предпринимателям пообещали выплатить в качестве компенсации северный МРОТ в 27899 рублей. Однако их клиентам от этого ни холодно, ни жарко!
Глава Кандалакши Михаил Павлов обратился к губернатору Мурманской области Андрею Чибису с просьбой ослабить меры в их муниципалитеты.
- У нас обстановка с распространением коронавируса достаточно стабильная – всего один заболевший, три человека на обсервации, а граждан вернувшихся из заграницы нет. В адрес главы региона мною направлено предложение о разрешении возобновления деятельности парикмахерских. Конечно, с соблюдением всех ограничений и требований, необходимых для поддержания благополучной эпидемиологической ситуации, - сообщил Михаил Павлов.
Пока ответа от Андрея Чибиса не последовало.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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