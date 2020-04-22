Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Северян приглашают заняться общественными работами по благоустройству за вознаграждение
В Мурманской области по инициативе губернатора Андрея Чибиса планируется организовать общественные работы, которые помогут с благоустройством городов и поселков нашего региона. В таком деле может принять участие любой северянин, к тому же, труд не будет бесплатным.
- В каждом муниципалитете есть неотложные дела, связанные с благоустройством, ремонтами, очисткой населенных пунктов после зимы. Мы хотим дать возможность людям выбрать – либо становишься на учет в качестве безработного и получаешь северный МРОТ в 27899 рублей, либо записываешься на общественные работы – и тоже получаешь деньги. Эта мера может помочь людям, временно оставшимся без дохода, – объяснил Андрей Чибис.
Для каждого города и поселка в ближайшее время определят перечень необходимых работ, а также установят сумму финансового вознаграждения.
Как отметил глава заполярного региона, главная на сегодняшний день задача - координировать ситуацию на местах и контролировать соблюдение правил и ограничений, связанных с распространением коронавируса, - везде выполняется.
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