Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Мурманске: Аэропорт «Хибины» останется закрытым до 11 мая
Вот уже почти три недели, как прекратилось воздушное сообщение между Апатитами и другими российскими регионами. Напомним: аэропорт «Хибины» было решено закрыть с 3 по 26 апреля из-за эпидемии коронавируса. А спустя несколько дней жители Апатитов и Кировска лишились сесть на проходящие мимо поезда. Правда, выбраться из обоих городов на автотранспорте тоже не получится без веской причины. Ограничительные меры официально продлили до 30 апреля.
- В связи с развитием ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на основании постановления губернатора Мурманской области от 23 марта 2020 года аэропорт «Хибины» закрыт 11 мая включительно, - сообщается на официальном сайте воздушной гавани в Апатитах.
Так, что улететь куда-либо в ближайшие 19 дней у жителей двух городов у подножья Хибин точно не получится.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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