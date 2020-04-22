Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Мурманске: Аэропорт «Хибины» останется закрытым до 11 мая

22 Апр 2020 2020-04-22T14:32:51+03:00

Воздушная гавань в Апатитах не принимает до 11 мая. Фото: hibiny.aero

Воздушная гавань в Апатитах не сможет принимать воздушные суда еще 19 дней

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Вот уже почти три недели, как прекратилось воздушное сообщение между Апатитами и другими российскими регионами. Напомним: аэропорт «Хибины» было решено закрыть с 3 по 26 апреля из-за эпидемии коронавируса. А спустя несколько дней жители Апатитов и Кировска лишились сесть на проходящие мимо поезда. Правда, выбраться из обоих городов на автотранспорте тоже не получится без веской причины. Ограничительные меры официально продлили до 30 апреля.

- В связи с развитием ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на основании постановления губернатора Мурманской области от 23 марта 2020 года аэропорт «Хибины» закрыт 11 мая включительно, - сообщается на официальном сайте воздушной гавани в Апатитах.

Так, что улететь куда-либо в ближайшие 19 дней у жителей двух городов у подножья Хибин точно не получится.

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