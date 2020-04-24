Новые случаи заражения коронавирусом в Мурманске на 24 апреля: первого зараженного коронавирусом подтвердили в Ковдорском районе

24 Апр 2020 2020-04-24T13:17:10+03:00

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Еще во время брифинга губернатора Мурманской области Андрея Чибиса министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев обмолвился, что врачи ждут результаты анализов пациента из Ковдорского района, у которого есть подозрение на коронавирус. Увы, уже через несколько часов худшие опасения оправдались.

- Мною получена информация о первом случае заболевания коронавирусной инфекцией в нашем районе. Наш земляк находится на лечении в Оленегорске. Форма заболевания легкая. Он получает соответствующее лечение, - сообщил глава Ковдорского района Сергей Сомов.

В минздраве Мурманской области эту информацию подтвердили. Сейчас устанавливаются все контакты зараженного за период пребывания в нашем городе. Каждый человек из этого круга будет переведен в режим самоизоляции и за ним будет установлено наблюдение медиков и полиции.

- Я прошу всех успокоиться и не раздувать панику в социальных сетях. Мы сделаем все для того, чтобы минимизировать риск заболевания, а том числе усилим обработку подъезда, в котором проживает наш земляк. Прошу не покидать без особой необходимости свои дома. Будьте здоровы! – обратился к ковдорчанам Сергей Борисович.

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