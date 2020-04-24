Вице-губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Предпринимателям уже выдано 20 микрозаймов на общую сумму 19,1 миллиона рублей»

24 Апр 2020 2020-04-24T13:22:23+03:00

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Коронавирус больно ударил по бизнесу, но власти Мурманской области протянули им руку помощи и не дают пойти к одну. Весь набор мер, которые разработали в правительстве региона, нормативно закреплен и уже начал пользоваться спросом. Конечно, в первую очередь популярна финансовая поддержка.

- Уже два предприятия получили реструктуризацию по налогам. Также выдано 20 микрозаймов под 1% на общую сумму 19,1 миллионов рублей и 25 заявок находятся на рассмотрении. В основном получателями микрозаймов стали предприниматели Мурманска, Кольского района, Кировска, Мончегорска и Апатитов в сфере туризма, индустрии красоты, а также детские и спортивные центры, - рассказала вице-губернатор Мурманской области Ольга Кузнецова. – С 23 апреля начат прием заявок на субсидию на выплату МРОТ, направленную на сохранение занятости индивидуальных предпринимателей.

Также на региональном уровне приняты отсрочки по платежам по земельным налогам. Почти все муниципальные образования поддержали эту инициативу.

- К пострадавшим отраслям относится более 6000 предпринимателей Мурманской области. Напомню, что региональный перечень таких отраслей гораздо шире федерального, - отметила Ольга Кузнецова.

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