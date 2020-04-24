Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Скорее всего, режим ограничений будет продлен и после 30 апреля»

24 Апр 2020 2020-04-24T14:09:08+03:00

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Уже месяц северяне сидят на самоизоляции и главный вопрос, которых их волнует (если, конечно, не считать открытия парикмахерских), когда уже можно будет вернуться к привычному образу жизни. Ответа на этот вопрос, по сути, сейчас нет ни у кого – ситуация с коронавирусом в Мурманской области с каждым днем становится все более напряженной. 663 заболевших - это не шутка!

- Скорее всего, режим ограничений будет продлен и за 30 апреля, но, конечно, если так можно выразиться, с корректировками. Принимая решение, будет в обязательном порядке учитывать динамики роста заболеваемости, - не обнадежил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Также глава региона отметил, что по Белокаменке, где количество заболевших уже 494 человека, стоит отдельная задача, принят отдельный набор решений и идет отдельная профилактика, которая уже проводится.

- Исходя из складывающейся ситуации в течении ближайших 10 дней мы будет корректировать эти решения, но совершенно очевидно, что набор социальных выплат будет продлен, в том числе за период 11 мая, - пообещал Андрей Владимирович.

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