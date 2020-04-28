Ситуация с коронавирусом в Мурманске: у семи вахтовиков из Белокаменки, прилетевших в Екатеринбург, предварительно подтвержден коронавирус

28 Апр 2020 2020-04-28T13:53:45+03:00

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Настоящим троянским конем оказались два чартера с рабочими со стройки в Белокаменке, которые на прошлой неделе отправились в Екатеринбург. Напомним: в самолет сели только те, кто прошел двухнедельную самоизоляцию и у кого тесты на коронавирус показали отрицательный результат. Как выяснилось, соблюдение этих двух условий отнюдь не гарантирует, что люди не заражены.

- В Камышлове было подготовлено инфекционное отделение на 40 мест для больных с подозрением на коронавирус. Сейчас там находятся 11 пациентов, у семерых из них предварительно подтверждена новая инфекция, - сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Instagram. – Пациенты камышловской больницы прилетели из Мурманска в составе организованной группы из более чем 300 человек. Из аэропорта, где каждый предъявил справку об отрицательном результате теста на COVID-19, их сразу же отправили в санаторий «Обуховский», который перепрофилирован под обсерватор. Никакой опасности для жителей Свердловской области они не представляют!

Больным оказывается вся необходимая медпомощь. Но жители Свердловской области все равно возмущены ситуацией, и их можно понять.

- Зачем было их везти в Камышлов? У нас все было более-менее спокойно, и на тебе - привалило счастье. Неужели в Мурманске не нашлось им места? – негодует одна из местных жительниц.

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