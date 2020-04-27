2020-04-27T13:57:07+03:00
Общество

Эпидемия коронавируса не остановит стройки в Мурманской области

В Заполярье планируют потратить почти 5 миллиардов рублей на строительство и капремонт объектов
Елена МОЛОДЦОВА
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Стройки не остановятся из-за коронавируса.Стройки не остановятся из-за коронавируса.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис старается возродить строительство на Крайнем Севере. Вот даже из Калининградской области выписали одного из лучших руководителей Фонда капремонта в России Оксану Астахову. Ну учел глава региона одного, что на Заполярье к новому строительному сезону свалится эпидемия коронавируса.

- Несмотря на пандемию и с учетом тех рисков и сложностей, которые возникают, мы будем делать все, чтобы обеспечить реализацию проектов по строительству и модернизации, - отметил Андрей Чибис.

Так что стройки в Заполярье продолжаются, правда, со всеми мерами предосторожности.

- На 4 миллиарда 815 миллионов рублей, предусмотренных в бюджете, запланировано 85 позиций. Из них 37 объекты строительно-монтажных работ, 29 объектов капитального ремонта, четыре реконструкции и 15 объектов с разработкой проектно-сметной документации, - отметила вице-губернатор и министр строительства Мурманской области Оксана Астахова. - 10 из них реализуется в рамках нацпроектов, четыре переходящих.

Все этапы по ним в правительстве намерены пройти в срок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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