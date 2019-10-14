Одна из лучших руководителей Фондов капремонтов в России возглавила минстрой Мурманской области

Ну, наконец-то! Глядя на биографию нового министра строительства Мурманской области Оксаны Астаховой, начинаешь верить в светлое будущее родного Заполярья. Напомним, за последние полгода это уже второй новый глава ведомства. Первым стал проштрафившийся руководитель Фонда капитального ремонта в Севастополе Максим Рудь, который за четыре с половиной месяца не смог оправдать ожиданий губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Его глава региона оставил в качестве своего советника. А его место займет Оксана Астахова, руководитель Фонда капитального ремонта Калининградской области.

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- Облик самого западного города России, которым так гордится Калининград, - заслуга команды Оксаны Александровной. Надеюсь, что благодаря вам и наша Мурманская область изменится в лучшую сторону, - представил своего первого назначенца в качестве губернатора Андрея Чибис.

И Астаховой приходилось сталкиваться с нерадивыми подрядчиками, но она умеет оперативное решать такие вопросы.

По традиции, Андрей Владимирович не заставил себя ждать и с постановкой задач. Помимо того, чтобы поднять строительную отрасль, которая сейчас по сути в Заполярье отсутствует, Чибис обратил внимание Астаховой на реконструкцию каньонов для лучевого оборудования для областного онкологического диспансера и организацию работы капитального ремонта в Мурманской области.

- Из глубокого кризиса по капитальному ремонту мы вышли, но до идеала еще очень далеко. Отдельная задача – программа ремонтов фасадов. Необходимо научиться проводить эти работы, - отметил Андрей Чибис.

Замечательный специалист

Что ж, у 39-летней Оксаны Александровны для этого есть все задатки. До того, как возглавить Фонд капитального ремонта в Калининграде, Астахова в течение 10 лет работал на различных руководящих должностях в сфере ЖКХ: сначала на муниципальном уровне, а позже и на областном. Есть у нее и опыт работы в качестве заместителя министра ЖКХ Калининградской области. Именно Оксане Александровне пришлось запускать систему капремонта общего имущества в многоквартирных домах и заниматься переселение граждан из аварийного жилья. Слышите, мурманчане? Может, столица Заполярья, все же избавиться от деревяшек с ее помощью?

Кстати, в отличие от ее предшественника руководство области отзывается об Оксане Александровне с большим уважением.

- Это не отставка! Оксана Александровна переходит в другой регион на повышение. Постоянное место жительства Оксана Александровна оставляет в Калининграде, - сообщил об изменениях в своей команде губернатор Калининградской области Антон Алиханов порталу «Новый Калининград». – Мы очень надеемся, что через несколько лет, возможно, она вернется к нам на повышение. Она замечательный специалист и реализовала очень много проектов в сфере капитального ремонта. Она начинала эту работу, это было непросто. Считаю, что она одна из лучших руководителей Фондов капремонтов в регионах и ее новое назначение ровно об этом и свидетельствует.

В Фонде капремонта Калининградской области она создала сплоченную и результативную команду.

О том, с какой ответственностью и самоотдачей Астахова подходит к работе, свидетельствует и ее прощальный пост на Facebook:

- Дорогие друзья! Сегодня мой последний день работы в должности генерального директора Фонда капитального ремонта Калининградской области. Хотела бы поблагодарить всех участников процесса реализации системы капитального ремонта на территории нашего субъекта. Особенно больно уходить из такого коллектива, который мы всегда называли Командой, а я бы сказала больше Семья. Но так устроена жизнь – я иду дальше. Надеюсь, что наш настроенный механизм подхватит преемник, который с такой же любовью к своему делу, от всего сердца, с полной отдачей поведет всех и дальше по намеченному правительством курсу. Еще раз всем спасибо и до новых встреч!

Кстати, работа нового главы минстроя Заполярья прозрачна. Как и Андрей Чибис Астахова активно ведет соцсети, сообщая своим подписчикам о всех своих решениях.

Остается надеяться, что в Мурманской области ей удастся такую же сплоченную и результативную команду. Тем более, что и образование у Оксаны Александровны позволяет – оно профильное. Астахова окончила Калининградский государственный технический университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство».