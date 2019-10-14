2019-10-14T08:45:54+03:00
Политика

Министр строительства Мурманской области Максим Рудь лишился своего кресла

Теперь он станет советником Андрея Чибиса, а его место займет Оксана Астахова из Калининграда
Елена МОЛОДЦОВА
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Максим Рудь стал советником. Будет ли он в этом качестве более результативен? Фото: nevnov.ruМаксим Рудь стал советником. Будет ли он в этом качестве более результативен? Фото: nevnov.ru
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В отличие от своего ставленника – врио министра строительства Мурманской области Максима Рудяглава региона Андрей Чибис, приехавший руководить Заполярьем из Москвы, прижился на Кольском полуострове. Северяне знают его как самоотверженного, активного и трудолюбивого чиновника, который, кажется, несмотря на масштаб, владеет всеми вопросами. Максим Рудь таким качеством не отличается, и в итоге лишился своего кресла, спустя всего четыре с половиной месяцев после своего назначения.

- С сегодняшнего дня министерство строительства и территориального развития региона возглавит Оксана Астахова, приехавшая к нам из Калининграда, где она возглавляла Фонд капитального ремонта. То, чем сегодня гордится самый западный город России – своим обликом – это заслуга команды Оксаны Александровны, - представил нового министра правительству Андрей Чибис. – Максим Анатольевич продолжит свою работу в Мурманской области уже в качестве моего советника по тем строительным площадкам, которые мы обсуждали на прошлом оперативном совещании.

Собственно говоря, не осведомленность Максима Рудя по ним видимо и решила судьбу нерадивого чиновника. К слову, с самого начала никто и не ожидал от Максима Анатольевича прорыва в сфере строительства, поскольку он и на одном из предыдущих мест работы – в Фонде капитального ремонта Севастополя тоже не блистал. Напомним, губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников уволил Максима Рудя за плохую работу – из 108 лифтов на 200 миллионов смогли установить только 24. После этого Рудь занял пост исполнительного директора Ассоциации организаций и специалистов в сфере развития жилищно-коммунального хозяйства и городского развития «ЖКХ и городская среда», и, по словам Андрея Чибиса, заметно преуспел в этом вопросе. Но в Мурманской области он снова сдулся. Станет ли для него стимулом переквалификация из министра в советники, увидим совсем скоро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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