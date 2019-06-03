Шило на мыло: главой минстроя Мурманской области стал проштрафившийся глава Фонда капремонта Севастополя

Сказать, что северяне были сильно довольны трудами теперь уже бывшего министра строительства и социального развития Мурманской области Леонида Кана нельзя. При нем в Заполярья если что и строилось, то только социальное жилье, пара элитных многоэтажек и многочисленные торгово-развлекательные центры. Даже возглавивший в марте регион Андрей Чибис не смог переубедить засидевшегося чиновника, что людям нужны новые дома. Правда, и назначенный Андреем Владимировичем на пост министра строительства области Максим Рудь особого оптимизма не вызывает. Что же известно о новом ставленнике Чибиса?

Из юриста в капремонт

Максим Рудь родился 1 мая 1978 года в Грозном. Окончил Волгоградский юридический институт МВД России по специальности «Юриспруденция». Потом работал в Волгоградском линейном УВД на транспорте и Управлении Федеральной регистрационной службы по Волгоградской области.

Затем внезапно решил сменить сферу деятельности и в 2007 году возглавил созданную Кабардино-Балкарскую республиканскую ипотечную корпорацию. По словам Андрея Чибиса, успешно поработал на этом поприще. Однако в октябре 2014 года Максим Анатольевич покинул Кавказ и стал председателем комитета по строительству администрации Волгограда. Правда, на новом месте Максим Рудь проработал меньше двух лет, отправившись руководить в Севастополь Фондом содействия капительному ремонту.

В Крыму он отличился тем, что сыпал направо и налево торжественными клятвами, что все протекающие кровли, а с ними в Севастополе беда, будут отремонтированы. Но время шло, а крыши целее не становились. Зато Максим Анатольевич каким-то чудным образом смог избежать квалификационного экзамена, который с недавних пор проходят все руководители Фондов капремонта. Но этот маневр Рудю не помог. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников был вынужден все равно его уволить.

Как будет ремонтировать крыши в Севастополе, Максим хорошо рассказывал Дмитрию Овсянникову. Правда, когда цифры показали, насколько трудолюбив Рудь, его уволили.

- Плохая работа фонда! Как можно за весь год на 200 миллионов рублей не сделать 108 лифтов? Был целый год! И работает всего 24, - цитирует Овсянникова портал «Примечания».

Губернатора Севастополя возмутил доклад директора департамента городского хозяйства Михаила Тарасова об итогах работы Фонда капремонта за 2017 год. Как выяснилось, из 615 запланированных ремонтов в многоквартирных домах было сделано только 346, а из 108 лифтов заменили 65.

Правда, рабочими в новогоднюю ночь оказались только те самые 24. А из выделенных 396 миллионов рублей не израсходованными - целых 25,5, которые пришлось возвращать в федеральный бюджет. Цифры настолько не впечатлили Дмитрия Овсянникова, что уже на следующий день после того злополучного доклада с Максимом Рудем расторгли контракт по соглашению сторон.

За футбол!

Правда, в отличие от своего коллеги из Севастополя врио губернатора Мурманской области считает, что в Крыму с поставленной задачей Максим Анатольевич справился прекрасно. Ему даже прочили сразу после отставки кресло главы Фонда капитального ремонта в Красноярском крае, работа которого в то время вызвала негодование со стороны тогдашнего заместителя министра строительства России Андрея Чибиса. Однако до этого в итоге не дошло. Рудь занял пост исполнительного директора Ассоциации организаций и специалистов в сфере развития жилищно-коммунального хозяйства и городского развития «ЖКХ и городская среда».

Что касается его деятельности в соцсетях, то она крайне низка. В «ВКонтакте» Максим Рудь настолько активен, что знакомые решили устроить переписку на его девственно чистой стене. Чего нельзя сказать о Facebook. Тут и социальная реклама на стене, и в друзьях – все новые первые лица Мурманской области: чета Чибис, первый заместитель врио губернатора Оксана Демченко и вице-губернатор Мария Дерунова. А еще в своем аккаунте Максим Анатольевич ратует за мир без мусора и активно болеет за футбол.

- Сижу болею за Данию. План такой: датчане побеждают, мы встречаемся с ними в 1/4... и разносим к чертям всю нормандскую теорию! – написал он во время чемпионата мира по футболу в России.

Теперь главное, чтобы план Андрея Чибиса по возрождению строительства в Заполярье Максим Рудь все-таки мог выполнить, а там и за футбол все вместе поболеем. Кстати, у Максима Анатольевича есть жена и двое детей. Правда, привезет ли он их на Крайний Север, неизвестно.