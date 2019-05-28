Глава министерства строительства Мурманской области Леонид Кан покинул свой пост

Глава регионального минстроя Леонид Кан покинул свой пост. Соответствующее постановление подписал еще 21 мая врио губернатора Мурманской области.

Анонсированная накануне Андреем Чибисом отставка министра строительства и территориального развития Леонида Кана не заставила себя долго ждать. Напомним, о грядущих кадровых перестановках Андрей Владимирович сообщил после заседания правительства.

Исполнять обязанности министра строительства и территориального развития Мурманской области будет первый заместитель Кана Елена Абраменко.

Официальная причина отставки Леонида Вильгельмовича - состояние здоровья, препятствующее исполнению полномочий. По другой версии, его попросили написать заявление по собственному желанию - об сообщают соцсети.

К слову, и официальная причина звучит вполне правдоподобно, поскольку, вступив в должность, Андрей Чибис еще две-три недели не мог познакомиться с главой регионального минстроя - тот находился на больничном.

Леонид Кан был назначен на свой пост 24 ноября 2014 года, как говорят по протекции теперь уже бывшего первого заместителя губернатора Мурманской области Алексея Тюкавина. Тем не менее, на своем посту он запомнился только тем, что наш регион вычеркнули из «Списка некачественного жилья», хотя построенные социальные трехэтажки по-прежнему находятся на контроле у Госжилинспекции. В остальном же отрасль жилищного строительства как дышала на ладан, так и продолжала это делать при нем - «спроса на жилье нет из-за оттока населения». Такая политика возглавляемого им ведомства идет в разрез с позицией Андрея Чибиса, который настаивает на том, что Северу нужно новое качественное и доступное жилье. Но, судя по всему, эту задачу придется теперь выполнять кому-то другому. О том, кто займет пост министра строительства Мурманской области, пока не сообщается.

СПРАВКА «КП»

Кан Леонид Вильгельмович

Родился в 1967 году в Бишкеке Киргизской ССР.

В 1986 году окончил Фрунзенский строительный техникум Минвуза Киргизской ССР по специальности «Промышленное и гражданское строительство». В 1990 году – Камышинское высшее военное строительное командное училище по специальности «Командная, строительство зданий и сооружений».

Кандидат технических наук.

После 25 лет службы в рядах Российской Армии занимал посты главного инженера ООО «Спецстрой норд», начальника отдела Управления капитального ремонта ГКУЗ г. Москвы «Производственно-техническое объединение капитального ремонта и строительства Департамента здравоохранения г. Москвы». В 2012-2013 годах – начальник ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области». С января по ноябрь 2014 года работал начальником отдела обустройства сухопутных объектов Управления капитального строительства ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск», пост которого и сменил на кресло министра строительства и территориального развития Мурманской области.