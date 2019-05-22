В Мурманской области будет новый министр строительства

СЕГОДНЯ 12:02 2019-05-22T12:55:46+03:00

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Прошло два месяца, как Заполярье возглавил заместитель министра строительства России Андрей Чибис, правда, пока с приставкой врио. Тем не менее, именно 60 дней он отвел правительству Мурманской области, чтобы чиновники могли показать, на что они способны и достойны ли и дальше занимать свои должности.

Пока в отставку ушли только двое: первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин, место которого заняла Оксана Демченко, и министр здравоохранения Валерий Перетрухин. Его на посту сменил главный врач Североморской ЦРБ Дмитрий Панычев.

Напомним, должности в правительстве также получили еще два вице-губернатора и две помощницы врио губернатора.

- Кадровые решения, безусловно, будут, и они не ограничены сроком давности. Их буду принимать в процессе работы. Из очевидного могу сказать, что в ближайшее время будет новый глава регионального министерства строительства, - анонсировал кадровые перестановки Андрей Чибис.

Вероятно, основная причина грядущей отставки нынешнего руководителя минстроя Мурманской области Леонида Кана - отсутствие в регионе жилищного строительства как такового. Чиновник не смог за два месяца принять как аксиому тот факт, что пора бы возродить эту отрасль.

- За невыполнение планов предусмотрена персональная ответственность. Мы вчера с коллегами договорились, если не готовы, то прямо сейчас… Вчера же, по сути, каждый член команды взял на себя эту повышенную ответственность. И, конечно, эта ответственность будет необратима, - подчеркнул врио.

ИСТОЧНИК KP.RU