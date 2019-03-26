2019-03-26T13:28:28+03:00
Политика

Первый пошел: Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис отправил министра здравоохранения в отставку

Об этом глава региона объявил в своем Facebook и призвал не критиковать сильно Валерия Перетрухина
Мария ПАШЕНКОВА
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Валерий Перетрухин возглавил министерство здравоохранения Мурманской области в феврале 2013 года. Фото: Елена КОВАЛЕНКОВалерий Перетрухин возглавил министерство здравоохранения Мурманской области в феврале 2013 года. Фото: Елена КОВАЛЕНКО
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Слухи слухами, а нет дыма без огня: 26 марта врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис принял отставку министра здравоохранения Валерия Перетрухина.

Встреча главы губернатора и главы ведомства прошла за закрытыми дверьми, но не стала неожиданностью для журналистов. Ведь накануне Андрей Чибис намекнул подчиненному, что тому предстоит много работы, и он ждет конкретных предложений по решению проблем. И в тот же день врио взял с собой министра на инспекцию филиала поликлиники №2 и "Севрыбы". Увиденным Андрей Владимирович остался очень недоволен, и сообщил, что ждет Перетрухина во вторник на разбор полетов.

И он состоялся. Как итог - министр написал заявление по собственному желанию. К слову, после ухода Марины Ковтун правительство региона не ушло в отставку - Чибис дал ему два месяца на исправление ошибок и появление мотивации.

К слову, еще до того, как об отставке Валерия Перетрухина объявила пресс-служба регионального "белого дома" или минздрава, о ней врио губернатора написал на личной странице в Facebook.

- Министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин больше не работает в правительстве региона. Я вчера сам убедился в том, что медицине Мурманской области нужны радикальные улучшения, и для этого нужен новый руководитель. Друзья, тут многие не скупятся на резкие комментарии, я вас прошу не обесценивать то, что сделала команда министерства и Валерий Геннадьевич, эта сфера - важнейшая и сложнейшая, изменения к лучшему есть, и идея очернить предшественника, чтобы заработать на нем очки, мне категорически претит. Лучше расскажите о наших талантливых и порядочных медиках , и о тех людях, которые могут стать частью команды изменений, - пояснил Андрей Владимирович.

Имя его преемника пока не сообщается.

Судьбоносный документ, который отправил Валерия Перетрухина в отставку. Фото: www.facebook.com/a.v.chibis

Судьбоносный документ, который отправил Валерия Перетрухина в отставку. Фото: www.facebook.com/a.v.chibis

СПРАВКА "КП"

Валерий Геннадьевич Перетрухин родился в 1963 году в городе Лениногорске Восточно-Казахстанской области. Образование получил в 1986 году в Ленинградском педиатрическом медицинском институте ордена Трудового Красного Знамени по специальности "Педиатрия". Женат, воспитывает четырех детей.

Еще во время обучения работал фельдшером на Ленинградской станции скорой и неотложной медицинской помощи. А после получения диплома ушел врачом-интерном в детскую городскую больницу №2 Мурманска, позже - врачом-педиатром родильного дома №1.

В 1989-1990 годах работал врачом-педиатром Октябрьского района детской поликлиники №2. Потом до 2006 года был на посту заместителя председателя комитета по здравоохранению администрации города Мурманска. Перед назначение на пост министра в феврале 2013 год был главврачом Мурманской детской городской больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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