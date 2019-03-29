Что известно о новом первом заместителе врио главы Мурманской области Оксане Демченко

Итак, знакомьтесь! Спустя неделю после того, как президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на пост врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, новый глава региона сделал первое назначение.

Напомним, 26 марта Андрей Владимирович принял отставку министра здравоохранения Заполярья Валерия Перетрухина. Правда, пока кто займет его место, неизвестно. Зато сразу появились слухи о том, что вслед правительство покинет и первый заместитель губернатора области Алексей Тюкавин. И, как выясняется, они были не беспочвенными.

В Facebook Андрей Чибис проинформировал о своем решение расстаться с Алексеем Михайловичем. Его пост займет Оксана Демченко, до сегодняшнего дня руководитель Национального центра компетенции «Умный город». Правда, пока ее кандидатуру не утвердили в Мурманской областной Думе, поэтому она получила приставку врио. Что известно о новой правой руке Андрея Чибиса?

Люблю солнце!

Оксана Демченко родилась 21 февраля 1974 года в Норильске Красноярского края. Окончила юридический факультет Красноярского госуниверситета и Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации по специальности «Финансовый менеджмент».

В разные годы Оксана Николаевна успела поработать в разных регионах нашей страны. Начинала в администрации родного Красноярского края главным специалистом юридического отдела управления ЖКХ и жилищной политики, потом перебралась в Волгоградскую область, где занимала пост заместителя главы администрации и управляющего делами.

- Поскольку я человек северный, то очень люблю солнце, - сказала Оксана Демченко в одном из своих интервью.

Но любовь к солнцу не помешала ей покинуть южный регион и перебраться в Москву, где Оксана Николаевна сначала получила опыт работы в бизнес-структурах, а потом 5 лет трудилась на благо министерства регионального развития России, где прошла по карьерной лестнице путь от начальника юридического отдела до директора административно-правового департамента.

Не севером едины

В Минстрое Демченко начала трудиться в апреле 2014 года, возглавив департамент ЖКХ. На его базе спустя 3 года и был создан департамент развития городской среды. Его директора, которым стала Оксана Николаевна, широкой общественности представил Андрей Чибис, который тогда занимал пост заместителя министра строительства нашей страны.

Оксана Демченко и Андрей Чибис. Фото: www.facebook.com/a.v.chibis

С 22 февраля Демченко вновь поменяла работу, став руководителем Национального центра компетенции «Умный город». Судя по всему, Андрей Владимирович и Оксана Николаевна хорошо сработались в Москве, как это в свое время сделали Марина Ковтун и Алексей Тюкавин в «Норникеле».

В сети опубликованы официальные отчеты о доходах Оксаны Демченко. В 2016 году как директор департамента городской среды она заработала 7,6 миллиона рублей (в собственности были два легковых автомобиля, два земельных участка по 2 600 кв. м, жилой дом (140,4 кв. м), 2 квартиры (100,8 кв. м), дача (36 кв. м). В 2017 году доход составил уже 10,8 миллиона рублей за счет продажи квартиры, дачи и земельного участка.

К слову, приехав в Мурманскую область Оксана Демченко окончательно изменила своей любви к солнцу - чего-чего, а солнечного света и тепла на Крайнем Севере органически не хватает. И этот факт не смогут изменить никакие политические перестановки. Но те, кто знает нового первого заместителя, уверены, что ее это не остановит.

- Ого! Оксана Николаевна в Мурманске? Поздравляю! Она просто супервумен, - прокомментировала назначение в Facebook Элла Гимельберг.

К слову, Оксана Николаевна замужем, воспитывает дочь.

СКАЗАНО

Что говорила Оксана Демченко в интервью СМИ

- В «Умном городе» должно быть все очень умным, интеллектуальным: это не только свет, это умное ЖКХ, это умная городская среда, это умный транспорт, это умная связь, это умные сервисы, в общем-то, для человека в любой отрасли, которая соприкасается с человеком. Чувство человека от жизни улучшается, то есть мы чувствуем себя более защищенными, более комфортно, нам нравится то, что нас окружает. В общем, это такой глобальный проект, - ОТР.

- Малый и средний бизнес - для него важно развиваться гарантированно, то есть работать на обустроенных улицах и иметь поток клиентов. Проекты благоустройства подсказывают точки роста. Во всех проектах есть экономическая составляющая, реализовать которую без участия бизнеса невозможно. Бизнес может помочь, в том числе муниципалитетам, рассчитать экономическую модель - в каком месте, к примеру, поставить сувенирную лавочку или кафе, потому что они на практике знают, как устроены в данном конкретном месте людские потоки, какая должна быть логистика, куда люди пойдут, куда нет. Поэтому бизнес с удовольствием идет в эти проекты. Главное, привлекать его на старте, – Институт экономики города.

- Те управляющие компании, которые не видят свой бизнес в управлении домом, в оказании нам с вами жилищной услуги, с рынка должны уйти, они утратят доступ к деньгам, а значит, и бизнеса для них не будет, - Портал ЖКХ.

- Любой регион - это единая территория со своим миром, сложившимися отношениями, определенными традициями. На местах эти факторы сильнее сказываются, чем на федеральном уровне. Я считаю, что ни в коем случае нельзя терять положительный опыт, наработанный нашими предшественниками и оправдавший себя. Необходим четкий анализ ситуации. Банально, но факт: все новое - это хорошо забытое старое. И после реформирования зачастую мы возвращаемся к тому, что было создано и работало до нас. Но, безусловно, при этом необходимо двигаться вперед.

- Закостенелости быть не должно. Учитывая, что жизнь в наше время меняется стремительно, в том числе и благодаря информатизации, необходимо принимать все тенденции и новые веяния и стараться внедрять их в работе. Это повышает ее эффективность. Деятельность не ради деятельности, а ради эффективного результата. у меня есть жизненный принцип: все говорить в открытую. Какой смысл юлить, надо сказать все как есть. Хотя это не означает, что решения должны приниматься спонтанно: каждого человека необходимо посмотреть в работе, - «Про Волгоград».