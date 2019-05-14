Нового вице-губернатора Мурманской области Андрей Чибис привез из Калмыкии

СЕГОДНЯ 09:47 2019-05-14T09:47:52+03:00

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Список вице-губернаторов нового врио главы Заполярья Андрея Чибиса растет на глазах. Напомним, после того, как первый заместитель Алексей Тюкавин ушел в советники губернатора, его место заняла Оксана Демченко. Спустя неделю пост вице-губернатора получила Мария Дерунова. Обе дамы приехали с Андреем Владимировичем из Первопрестольной, а до этого работали вместе с ним в министерстве строительства России. С тех пор отставок не было, а вот назначения, пожалуйста.

- Разрешите вам представить нового члена правительства, врио вице-губернатора Зою Саджиеву, которая с сегодняшнего дня будет отвечать государственные частные партнерства и за работу с предпринимательством, - начал оперативное совещание Андрей Чибис. – Зоя Олеговна, в первую очередь надо создать рабочую инфраструктуру сопровождения новых инициатив тех компаний и людей, которые готовы инвестировать в нашу область и создавать новые рабочие места, развивать сервис. Для этого нужно перестроить всю работу по их поддержке. До 1 сентября жду от вас десять новых проектов в виде соглашений о намерениях и понятных дорожных карт по их реализации. Если сделаете 15, будет дополнительное поощрение.

На Кольский полуостров Зоя Санджиева приехала из далекой и жаркой Калмыкии, где до 22 апреля занимала пост министра экономики и торговли республики. По словам Андрея Чибиса, на прежнем месте Зоя Олеговна была крайне успешна и достигла определенного прорыва в непростой экономике Калмыкии. Мурманская область должна стать для нее новым вызовом.

ИСТОЧНИК KP.RU