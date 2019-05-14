2019-05-14T09:47:52+03:00
Политика

Нового вице-губернатора Мурманской области Андрей Чибис привез из Калмыкии

До недавнего времени Зоя Санджиева занимала пост министра экономики и торговли республики
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Зоя Сапнджиева приехала в Мурманск из далекой Калмыкии. Фото: http://stuki-druki.com/Зоя Сапнджиева приехала в Мурманск из далекой Калмыкии. Фото: http://stuki-druki.com/
Изменить размер текста:

Список вице-губернаторов нового врио главы Заполярья Андрея Чибиса растет на глазах. Напомним, после того, как первый заместитель Алексей Тюкавин ушел в советники губернатора, его место заняла Оксана Демченко. Спустя неделю пост вице-губернатора получила Мария Дерунова. Обе дамы приехали с Андреем Владимировичем из Первопрестольной, а до этого работали вместе с ним в министерстве строительства России. С тех пор отставок не было, а вот назначения, пожалуйста.

- Разрешите вам представить нового члена правительства, врио вице-губернатора Зою Саджиеву, которая с сегодняшнего дня будет отвечать государственные частные партнерства и за работу с предпринимательством, - начал оперативное совещание Андрей Чибис. – Зоя Олеговна, в первую очередь надо создать рабочую инфраструктуру сопровождения новых инициатив тех компаний и людей, которые готовы инвестировать в нашу область и создавать новые рабочие места, развивать сервис. Для этого нужно перестроить всю работу по их поддержке. До 1 сентября жду от вас десять новых проектов в виде соглашений о намерениях и понятных дорожных карт по их реализации. Если сделаете 15, будет дополнительное поощрение.

На Кольский полуостров Зоя Санджиева приехала из далекой и жаркой Калмыкии, где до 22 апреля занимала пост министра экономики и торговли республики. По словам Андрея Чибиса, на прежнем месте Зоя Олеговна была крайне успешна и достигла определенного прорыва в непростой экономике Калмыкии. Мурманская область должна стать для нее новым вызовом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Преображением площади Пять Углов в Мурманске займутся лучшие архитекторы мира
На севере Мурманска в квартирном пожаре погибли 2 человека
Врио губернатора Мурманской области обзавелся двумя помощницами
В Мурманск приедет бизнес-миссия из Японии
В Мурманске снесут недострой и возведут на его месте новый детский сад
Под Кандалакшей мужчина с ружьем угрожал прохожим на улице
В Полярном почтят память хирурга Евгения Новикова и его дочери, которые погибли при пожаре на борту SSJ-100
Чиновник мурманской мэрии оштрафован из-за УК «Комфорт», следившей за домом, где обвалился фасад
В Кандалакше девушка выпала из окна на утро после Дня Победы
Марина Ковтун путешествует по Орловской области
Ирландия пытается отсудить нефтяной танкер из Мурманска за 200 миллионов евро
Самыми популярными именами в Мурманской области в 2019 году стали Артем и Анастасия
В Мурманске в малой Долине Уюта планируют создать парк
В Териберке мойва сама идет на берег, провоцируя массовый лов