Отставка первого заместителя губернатора Мурманской области Алексея Тюкавина: кто займет его место

На первом оперативном совещании в качестве врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что дает правительству региона два месяца, чтобы показать себя в работе. Но срок оказался условным.

26 марта произошла дебютная отставка – своего поста лишился министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин.

На следующий день появились информация, что с вещами на выход должны готовиться сразу два зама: Алексей Тюкавин и Инна Погребняк.

Правда, до конца недели интрига сохранялась. И только в пятницу снова стали ходить об этом упорные слухи. Якобы, что Алексей Михайлович уже даже написал заявление по собственному желанию.

В правительстве региона, как это было и с министром, не стали сразу комментировать, останется ли первый зам в своем кресле или с окончанием рабочей недели закончит и свою работу в данной должности.

Как это было и с Валерием Перетрухиным, отставку подтвердил сам Андрей Чибис на личной странице в Facebook.

- Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин покидает свой пост, его заменит Оксана Демченко. Оксана Николаевна - опытный боец и верный соратник, с опытом работы в регионах, с ней мы реализовали не один сложнейший проект, и я очень рад, что теперь мы вместе будем работать на благо Мурманской области. В том числе, в федеральном правительстве она участвовала в разработке целого ряда нацпроектов, и теперь ее главная задача - сделать так, чтобы Мурманская область стала лидером в их реализации. Она знает, на какие кнопки надо давить. Алексей Михайлович в качестве моего советника поможет Оксане Николаевне быстрее погрузиться в детали уже реализуемых проектов. Мы всей командой благодарны ему за вклад в развитие региона! - написал Андрей Владимирович.

Оксана Николаевна ранее была директором Департамента ЖКХ Министерства строительства и ЖКХ России. Фото: правительство Мурманской области.

Стоит добавить, что утвердить Оксану Демченко на пост первого зама должны будут депутаты Облдумы.

СПРАВКА «КП»

Алексей Тюкавин родился 20 августа 1959 года в городе Котлас Архангельской области. В 1981 года окончил высшее инженерное морское училище имени адмирала С.О. Макарова, по специальности «Эксплуатация водного транспорта», квалификация – инженер-эксплуатационщик. Стал кандидатом технических наук.

Трудовую карьеру начал в марте 1981 года как стивидор, а потом инженер Мурманского морского торгового порта. Через два года ушел инженером в Мурманское морское пароходство, где дослужился до директора по эксплуатации флота. В феврале 1999 года стал директором ООО «Транс Ком Шиппинг», в 2005 году - директором Мурманского транспортного филиала ОАО «ГМК «Норильский никель». До назначения на пост первого зама в апреле 2012 года был генеральным директором ОАО «Архангельский морской торговый порт».

В 2009 году получил благодарность губернатора Мурманской области и почетное звание «Лучший руководитель» компании «Норильский никель».