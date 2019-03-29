2019-03-29T09:49:03+03:00
Политика

СМИ отправляют первого заместителя Мурманской области Алексея Тюкавина в отставку вслед за Валерием Перетрухиным

В правительстве региона информацию не подтверждают, но и не отрицают
Мария ПАШЕНКОВА
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В апреле 2012 года Марина Ковтун стала губернатором Мурманской области, а Алексей Тюкавин - ее первым замом. Фото: Елена КОВАЛЕНКОВ апреле 2012 года Марина Ковтун стала губернатором Мурманской области, а Алексей Тюкавин - ее первым замом. Фото: Елена КОВАЛЕНКО
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27 марта появились слухи, что вслед за министром здравоохранения Валерием Перетрухиным в отставку могут уйти заместители врио губернатора Мурманской области. В том числе называли первого зам Алексея Тюкавина.

Активно муссировать эту информацию стали в пятницу, 29 марта.

- По сведениям источников, заявление по собственному желанию написано и уже попало в канцелярию правительства, - пишут наши коллеги из Nord-News.

При этом в правительстве Мурманской области данную информацию пока не подтверждают, но и не опровергают. Напомним, когда Валерий Перетрухин был отправлен в отставку (тоже по собственному), первым об этом сообщил Андрей Чибис, опубликовав на личной странице в Facebook соответствующее постановление.

Алексей Тюкавин стал первым заместителем в апреле 2012 года, одновременно с приходом в "белый" дом экс-губернатора Марины Ковтун.

ИСТОЧНИК KP.RU

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