СМИ отправляют первого заместителя Мурманской области Алексея Тюкавина в отставку вслед за Валерием Перетрухиным
27 марта появились слухи, что вслед за министром здравоохранения Валерием Перетрухиным в отставку могут уйти заместители врио губернатора Мурманской области. В том числе называли первого зам Алексея Тюкавина.
Активно муссировать эту информацию стали в пятницу, 29 марта.
- По сведениям источников, заявление по собственному желанию написано и уже попало в канцелярию правительства, - пишут наши коллеги из Nord-News.
При этом в правительстве Мурманской области данную информацию пока не подтверждают, но и не опровергают. Напомним, когда Валерий Перетрухин был отправлен в отставку (тоже по собственному), первым об этом сообщил Андрей Чибис, опубликовав на личной странице в Facebook соответствующее постановление.
Алексей Тюкавин стал первым заместителем в апреле 2012 года, одновременно с приходом в "белый" дом экс-губернатора Марины Ковтун.
ИСТОЧНИК KP.RU