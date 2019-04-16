Врио вице-губернатора Мария Дерунова: "Нотр-Дам, спасибо за твою жертву"

СЕГОДНЯ 11:01 2019-04-16T11:38:46+03:00

Нотр-Дам лишился своего шпиля и крыши на глазах у тысяч человек. Фото: REUTERS

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15 апреля войдет в историю Франции, как черный день. В одной из главных достопримечательностей Парижа - соборе Нотр-Дам произошел пожар. Одна из версий - неосторожные реставрационные работы.

На глазах у тысяч человек рухнули шпиль и крыша. Пожарные несколько часов пытались потушить собор и спасти уникальные реликвии. Эксперты говорят, что Нотр-Дам потерян для человечества, при этом президента страны заявил, что его будут восстанавливать.

На беду, которую смело можно назвать мировой, откликнулись в Мурманской области.

- Утрата и трагедия, которая стала величайшим объединяющим событием. Сегодня мы, вместе с французами, вместе со всем миром, осознаем значение мировых шедевров культуры, символов, знаков, жемчужин мирового культурного наследия. В нас гораздо больше общего, чем разного, мы гордимся и ценим нашу общую историю, мы стремимся быть людьми, и нам больно, что наши дети не смогут увидеть подлинник того, что сотворили наши деды. Нотр-Дам, спасибо тебе за твою жертву, за то, что ценой твоей жизни мы снова стали ближе друг к другу, - написала на личной странице в Facebook врио вице-губернатора Мария Дерунова.

Нотр-Дам не в первый раз получает раны.

Мария Дерунова написала, что трагедия в Париже объединила людей. Фото: gov-murman.ru

ИСТОЧНИК KP.RU