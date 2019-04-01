Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис: «Отток населения - не повод не строить жилье!»

Оперативные совещания в правительстве Мурманской области ни свет ни заря становятся доброй традицией. В минувший понедельник врио губернатора Заполярья Андрей Чибис провел свою первую встречу с правительством. Тогда во главе угла оказались уборка наледи с крыш и вывоз снега из дворов, но эта неделя пройдет в правительстве под знаком строек и культуры.

- Доброе утро! Хочу похвалить председателя комитета по физической культуре и спорту Мурманской области Светлану Наумову за организацию юбилейного Праздника Севера, который мне доверили открыть. Многие знакомые говорили мне, что Праздник Севера обязательно нужно посетить, и они были правы, - отметил Андрей Владимирович. - Светлана Ивановна, мы сконцентрируемся с вами на развитии доступного спорта в регионе, а также северного экстремального туризма.

Это наши полномочия!

Но, разумеется, сразу после лирического отступления были подняты пиковые вопросы по уборке наледи и снега.

- В Мурманске убрано 88% кровель. Осталось 80 домов, работа на которых сегодня завершится. Однако в городе есть 293 двухэтажных дома, которые находятся в аварийном состоянии, и выход на кровлю может нанести непоправимый вред. Меньший процент выполненных работ в Североморске - 22%, Алакуртти - 26% и Ковдорском районе - 44 %, - доложил министр энергетики и ЖКХ Владимир Гноевский. - Но сейчас наиболее актуальна не уборка снега, а обработка песком дворов и территорий учреждений из-за сильного гололеда.

Отметил Владимир Николаевич и работу «горячей линии», которая открылась в Заполярье 29 марта. За три дня операторы приняли 446 обращений от граждан. Большинство жалоб приходится на Мурманск - 339 звонков. В основном люди негодуют из-за не почищенных дворов - 54%, и неубранных после чистке кровель сосулек - 26%. Три обращения были по протечкам крыш. По словам Владимира Гноевского, на все жалобы была немедленная реакция. Но, как выяснилось, пустить пыль в глаза Андрею Чибису не так-то просто.

- 2/3 дворов убрано. Это прекрасно! Но я больше доверяю не отчетам, а обратной связи от мурманчан. По комментариям в соцсетях северян вижу, что процесс запущен. Но убедительно прошу не перевозить снег с места на место. Такие сигналы уже есть - оперативно реагируем! – заметил Андрей Владимирович.

А затем вернулся к своей любимой теме «не наши полномочия».

- Напомню вам всем, что вопросы обустройства городской среды - это наши полномочия! Завершим эпопею с уборкой снега, будет новая задача - уборка территорий от мусора и песка. Давайте готовиться к этому заранее! Сделаем это не в режиме пожарного подвига, а обычного трудового, - предупредил врио главы региона.

Кроме того, Андрей Чибис призвал с 1 апреля каждую некорректную квитанцию за тепло жильцам, установившим электрообогрев в своих квартирах, считать чрезвычайной ситуацией и решать незамедлительно. Сейчас суммы в дополнительных счетах выше в 10 раз чем должны быть.

Во вторник, Карл?!

Еще одна привычка, от которого просит отказаться новый врио губернатора, - отписки на обращения граждан. Первые шаги в этом направлении уже сделаны, но системы не перестроить одномоментно. И поездка В Североморск это показала.

- Мамочка, которая пришла на встречу со мной, даже говорить не могла, рыдала. Один из ее детей болен и вынужден ездить на процедуры на не самом комфортном поезде в Петербург. Я просил разобраться в ситуации. Это был вечер пятницы. В субботу от минздрава я получил бумагу, что совещание по этому вопросу будет проведено во вторник. Что, извините? - возмущается Андрей Владимирович. - Речь идет о здоровье ребенка. А значит решать должны были все в субботу, максимум - в понедельник. Давайте менять отношение к людским проблемам!

В выходные Андей Чибис имел удовольствие пообщаться с фельдшерами скорой помощи. Так, информационная система в выданных им новомодных планшетах в последнее время не работает, а закупленные автомобили не могут вступить в строй из-за проблем технического обслуживания. Врио губернатора потребовал разобраться с этим до конца дня и отметил, что на этой неделе назовет имя преемника министра здравоохранения Валерия Перетрухина.

Потому и отток населения

Затем Андрей Чибис поинтересовался, как дела в Мурманской области со строительством. И тут его ждал момент откровения.

- В этом году планируется сдать в эксплуатацию два дома в Зеленоборском - это 5 тысяч квадратных метров жилья. Остальные заявленные квадратные метры будут получены за счет индивидуального строительства, - доложил вице-губернатор Евгений Никора.

Так мало, по данным Минстроя, потому что потребности в жилье нет, а все, что строится в основном для расселения аварийных домов. В качестве примера был приведён многоквартирный дом в Мурманске, который сдали в декабре 2018-го - квартиры не раскупаются.

- Категорически не согласен. Надо руководствоваться не статистикой, а мнением людей. У вас нет конкуренции. Квартиры стоят как в Петербурге, а то и дороже. В том числе поэтому и идет отток населения. Жду предложений по исправлению ситуации - в связи с привлечением врачей эта проблема становится суперактуальной, - подчеркнул врио губернатора.

Также Андрей Владимирович оказался в курсе, что у проекта того же драмтеатра большие вопросы с финансированием.

Вишенка на торте

И под занавес «оперативки» Андрей Чибис показал свои осведомленность еще в одном вопросе.

- Нельзя допустить, чтобы в Апатитах закрылась школа боевых искусств, которую посещает более 100 детей. Разобраться! Во всех муниципалитетах провести инвентаризацию кружков и секций, собрать лидеров и узнать, какая поддержек им нужна и какие направления еще можно открыть, - дал очередные указание врио главы региона.