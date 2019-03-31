С глаз долой из двора вон: в Мурманске вывозят снег в палисадники за домами
Эту страну не победить! Как бы ни старался врио губернатор Мурманской области Андрей Чибис переломить закостеневшую за века привычки, заставить работать чиновников и управляющие компании не так-то просто. Перед оперативным штабом по наведению порядка в сфере обслуживания многоквартирных домов и уборки территорий муниципалитетов Андрей Владимирович поставил две задачи: в кратчайшие сроки убрать от наледи крыши и вывезти из дворов снег. Управляющие компании взяли под козырек и поспешили сэкономить в очередной раз, спрятав снежные горы от глаз строго начальства.
- На прошлой неделе Андрей Чибис посетил наш двор по улице Полярные Зори, 41 в Мурманске, видимо нашей управляющей компании было дано задание убрать из двора горы снега, созданные тракторами за всю зиму. Вчера часть снега, действительно, вывезли на грузовиках, а вот сегодня все утро наблюдаю в окно за тем, как трактор, собирает снег во дворе и активно сгружает его за домом на деревья. Кстати, жилищников не смущает, что складируют они его на тропу, по которой часто ходили люди, - забила тревогу в соцсетях мурманчанка Екатерина Герасимова.
Оказывается, такая же ситуация у дома №89 по улице Александра Невского - снег сгрузили с торца жилого здания за деревьями. А Елен Жоголева не понимает, как чиновники могут контролировать кого-то если сами занимаются тем же самым. У Управление Октябрьского административного округа Мурманска на улица Комсомольской,10 снежный вал находится прямо под кабинетами тех, кто проводит проверки.
В Мурманске трактор вывез снег из двора в палисадник.Управляющие компании решили сэкономить и спрятать снежные горы от врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, перевезя их из двора в палисадник за домом. Видео бурной деятельности уже опубликовали обеспокоенные северяне. Автор: Екатерина Герасимова! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU