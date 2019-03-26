Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис создал оперативный штаб по наведения порядка

СЕГОДНЯ 17:23 2019-03-26T17:23:47+03:00

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До назначения на пост врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис был заместителем министра ЖКХ. Не удивительно, что в первую очередь после прилета в Заполярье он обратил внимание на "погоду в доме". Прогулявшись по центру Мурманска, новый глава региона решил, что УК надо взбодрить.

Первые шаги в этом направлении были сделаны на заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка. На нем врио объявил о создании оперативного штаба. Официальное предназначение - "по наведению порядка в сфере обслуживания многоквартирных домов и уборки территорий муниципалитетов". Возглавит его министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Владимир Гноевский, а его замом станет глава областной ГЖИ Алена Кузнецова.

- У нас близится весна, но ситуация во дворах многих наших городов, ситуация с обслуживанием домов, уборкой подъездов, освещенностью дворовых территорий и улиц наших муниципалитетов, безусловно, является неудовлетворительной. И, говоря о правопорядке в широком смысле этого слова, мы не можем это обойти стороной, - уточнил Андрей Чибис. - Наша задача, чтобы дворы были чистыми, освещенными, подъезды - убранными, а снег - вывезен. Чтобы встретить весну в чистых городах.

Помимо этого, на сайте регионального правительства было опубликовано постановление, которое исключило из состава антинаркотической комиссии бывшего губернатора Марину Ковтун. Ее место занял врио.

ИСТОЧНИК KP.RU