Министр ЖКХ Мурманской области Владимир Гноевский: «К чистке кровель проступаем незамедлительно!»

Чибис не приедет, ЖКХ не зашевелится. В тут еще и несчастный случай с пожилой северянкой в двух шагах от правительства Мурманской области. Напомним, вечером 26 марта на голову 64-летней женщине с дома №8 по Рыбному проезду обрушилась сосулька - пострадавшая в реанимации, а ответственные за чистку этой кровли в следственном комитете. А созданный накануне оперативный штаб по наведению порядка в сфере обслуживания многоквартирных домов и уборки территорий муниципалитетов, главой которого назначили министра энергетики и ЖКХ Мурманской области Владимира Гноевского, заработал в авральном режиме.

Жаловаться в чат

- Андрей Владимирович поставил перед нами две задачи. В первую очередь, в связи с перепадом температур незамедлительно заняться чисткой кровель от снега и льда. Будем уже сегодня совместно с администрациями контролировать работу, в том числе с фотофиксацией, управляющих компаний в этом направлении, чтобы не дай Бог не повторился вчерашний инцидент на Рыбном, 8. А в случае чего помочь правоохранительным органам разобраться с недобросовестными УК, - отметил Владимир Гноевский. – Вторая задача – в кратчайшие сроки, неделю-две, убрать дворы и проезжие части, а затем вывезти снег. Впереди паводок, и мы должны быть к нему готовы. Каждый вечер я буду отчитываться о проделанной работе лично перед врио губернатора Мурманской области.

Там ,где почистить не успевают, опасный участок необходимо огородить. Именно так сделали у дома №94 по проспекту Ленина, в о дворе которого вчера вечером и произошел несчастный случай.,Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Кстати, тут же выяснилось, что и снег есть куда вывозить, хотя буквально неделю назад главный жилищный инспектор Заполярья Алена Кузнецова сетовала, что места на свалках не хватает. А чтобы ни одна кровля не ушла от внимания администрации и министерства, в мессенджере WhatsApp создадут чат, где все ответственные лица смогут отслеживать жалобы жителей. Кстати, обращения по кровлям будут принимать все ЕДДС и служба «051».

Полномочия больше не делят

- Впереди у управляющих компаний по всей области встречи с органами правопорядка, на которых им напомнят о дамокловом мече в виде Уголовного кодекса РФ. В администрации Мурманска уже подсчитали, что только в городе ежегодно жилищники собирают на благоустройство больше 300 миллионов рублей. Прецеденты, когда правоохранительные органы разбираются, куда были потрачены эти деньги, уже есть. И такую практику намерены продолжать, - поделился методами убеждения Владимир Николаевич.

Владимир Гновеский ежедневно будет отчитываться Андрею Чибису о почищенных кровлях и убранных дворах.Фото: Елена МОЛОДЦОВА

Понятно, что одномоментно убрать снег и наледь со всех крыш на Кольском полуострове не получится, но оградить опасные участки вполне. Возникает вопрос: неужели надо было приехать новому главе региона, чтобы у министерства ЖКХ Мурманской области появилось желание навести порядок на кровлях и во дворах, до которого руки не доходили годами?

- До этого перед министерством ЖКХ и энергетики региона стояли другие задачи: например, довести ресурсы, электроэнергию и воду до домов, подготовить к зиме котельные. Дворами мы не занимались. Сегодня Андрей Владимирович сказал, что полномочия больше не делим. Поручение дано – поставленную задачу выполняю, - объяснил свое стремление навести порядок Гноевский.