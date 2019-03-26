В центре Мурманска на женщину упала сосулька, пострадавшая в реанимации

СЕГОДНЯ 19:19 2019-03-26T19:27:25+03:00

Место происшествия оцепили, но рядом играют дети и ходят люди. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Следком региона начал свою проверку, на месте работают представители управляющей компании

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Около 18 вечера 26 марта в самом центре Мурманска произошла трагедия.

С крыши дома №8 Рыбного проезда, что находится рядом с краеведческим музеем, на женщину упала сосулька, заодно помяв припаркованный рядом Volkswagen. В жилом здании 6 этажей. Возраст пострадавшей мурманчанки неизвестен.

- Женщину в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию, - рассказала "КП" инспектор по взаимодействию со СМИ ОМВД по Мурманску Надежда Птицына.

Сосулька упала на женщину с шестиэтажной высоты.Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Сейчас место происшествия оцеплено, на месте работают сотрудники полиции и представители УК "МурманТехСервис". Предстоит выяснить, почему кровля вовремя не была почищена.

- Сосульки свисают огромные! Периодически вижу, что сбивают, но даже толком не огораживают территорию. Последние две недели я не видела, чтобы управляющая компания предупреждала автовладельцев убрать своим машина из-за чистки крыш, - рассказала нам жительница дома №8 на Рыбном Мария Д.

Доследственную проверку начал региональный СКР.

- В настоящее время следователями устанавливаются очевидцы, детально выясняются все обстоятельства произошедшего, - пояснили в Следкоме.

Дом №8 находится в двух шагах от дома №10 на улице Володарского, где год назад произошел пожар.

Следственный комитет по Мурманской области начал доследственную проверку. Фото: пресс-служба СКР по Мурманской области

ИСТОЧНИК KP.RU