Итоги первого рабочего дня Андрея Чибиса: получить талончик в Мурманске к специалисту сложнее, чем выиграть билет на чемпионат мира по футболу

Кажется, президент России Владимир Путин достиг желаемого результата и расшевелил заполярное болото назначением на пост врио губернатора Мурманской области уже бывшего замминистра строительства Андрея Чибиса. Новый глава региона всерьез намерен взбодрить не только местные управляющие компании, но и чиновников.

Отчет в соцсетях

Первый свой рабочий день в должности он начал с оперативного совещания в 8.00, а закончил, судя по посту в Instagram, далеко за полночь (этот пост набрал более 600 лайков, хотя запись про прогулку по Мурманску - более 1000), не забыв подвести его итоги в соцсетях:

«Оперативка: полномочия правительства продлены на 2 месяца, за это время оценим работу каждого.

Селекторное совещание по нацпроекту «Жилье и городская среда» под председательством вице-премьера Виталия Мутко: предложил выделять регионам Арктики на проект больше денег, с учетом сложного климата и стоимости работ. Будем отрабатывать. Приятно было увидеть нашего министра, надеюсь на поддержку!

Антинаркотическая комиссия. Проект решения пришлось полностью забраковать, эту работу будем менять принципиально. Совершенно не проработана проблема «разливаек» и «закладок», вовлечения детей в этот чудовищный бизнес. Никаких утешающих отчетов, это страшная и опасная проблема!

Первое обсуждение нацпроектов. Из федерального бюджета на нацпроекты выделяются огромный объем средств - 13,2 триллиона рублей на 6 лет, это шанс получить деньги на развитие региона! Увы, пока рвения в этой части не наблюдаю, прошлись по всем проектам, многое упущено, теперь будем запрыгивать в последний вагон.

Столько пришло комментариев о проблемах в здравоохранении, что поехал посмотреть ситуацию сам, пообщаться с врачами и пациентами. Заехал в филиал второй поликлиники и медсанчасть «Севрыба». Совещание будет завтра. Впечатления неизгладимые: 6 часов ожидания, если тебя привезли на скорой; назначили время приема, а врач в это время не работает; получить талончик к специалисту сложнее, чем выиграть билет на чемпионат мира по футболу. При этом самоотверженные врачи стараются помочь, есть цифровые сервисы, телемедицина. Сложная проблема, будем разбираться. Друзья, есть эксперты по оптимизации процессов, готовые помочь в оценке?

Видеоселектор по проблеме дольщиков под председательством полпреда в СЗФО Александра Гуцана - у нас в регионе дольщиков нет, но это просто потому, что стройки нет. Как вам квартира в Мурманске за 15 миллионов? Без новых механизмов и господдержки ситуацию не сдвинуть.

Дальше - совещание по ЖКХ, Умному городу, итоги дня, продолжаем!»

Утро нового врио губернатора Заполярья началось с постановки задач подчиненным. Фото: facebook.com

Браво!

За 16 часов праведных трудов Андрею Владимировичу удалось поднять огромный пласт житейских проблем северян. И люди это оценили в Facebook (кстати, самый мощный по лайкам пост в этой соцсети -1500 оценок - про назначение):

- К концу недели общее впечатление будет безнадежно угнетающее. Но главное – не опускать руки! – пророчит в комментариях Илья Мещеряков и тут же сравнивает нового главу региона с незабвенным Владимиром Лениным, который оценил состояние автодрезин как «хуже худого».

- День работы, а такой проблемный пласт поднят. Во капанули-то! Это вы еще населенные пункты области не посетили. Благодарим за live-общение, - заметил Александр Гаранов.

- Первый губернатор в открытом доступе! С прямым эфиром совещаний, - аплодирует Олег Боровский.

К слову, у простого народа энергичная работа нового руководства Заполярья вызывает пока только восторг. Осталось перейти от слов к реальным решениям по улучшению жизни и обещанный Андреем Владимировичем северянам кайф от жизни в Мурманской области не заставит себя ждать.

Андрей Чибис, кажется, всерьез намерен перевернуть с ног на голову жизнь в Заполярье. Фото: facebook.com

chibis.andrey Один в поле не воин, вопрос команды - ключевой. Начали день с совещания по кадровым вопросам - мотивация, выявление талантов, оценка эффективности, контроль исполнения поручений. #Мурманск #эффективность

«У нас тут каменный век»

В «Твиттере» Андрей Чибис ведет себя не так активно, как в Facebook. Но и здесь открылся филиал «жалобной книги» северян.

- Только не наказывайте за это врачей! Прошу обратить внимание на реорганизацию медпомощи, защиту медицинских работников (у нас были случаи убийства врачей на рабочих местах!), систему стимулирующих выплат (особенно в этом вопросе забывают про фельдшеров), состояние и развитие ФАПов, - обращается к врио Екатерина Эрш.

- Под носом специалисты, но привозят из других регионов людей. Вторая проблема основная - это безработица. Не смотрите цифры, которые Вам дают биржи, муниципалитеты и т. д. А если и трудоустроен, то не по профилю. Моногорода - там бич с работой. Третья основная проблема - досуг детей. Задайте вопрос министрам образований муниципалитетов. Чем заняты дети возраста 6-16 лет. И лично проверьте посещаемость тех отчетов, что Вам предоставят, - пишет Андрей Лешуков.

- Да... это не #цифроваяэкономика и #умныегорода. У нас тут #каменныйвек. Взбодрить надо многих, кроме УО, начиная с @minstroyRF - заметил к посту про прогулку по Мурманску pavel3051

- Рыбы нет, Седов отдала, квартплата и проезд сумасшедший, - возмущается под записью о встрече Андрея Чибиса и Марины Ковтун renger33

- Надеюсь #Мурманск утратит статус Мусорной столицы России, - пишет «Краса Заполярья».