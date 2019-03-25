Бодрое утро: врио губернатора поставил во главу угла вопрос с вывозом снега из Мурманска

23 марта полпред президента в СЗФО Александр Гуцан представил правительству Мурманской области новое руководство. Напомним, после отставки теперь уже экс-губернатора Марины Ковтун Владимир Путин доверил арктический регион заместителю министра строительства России Андрею Чибису. И, кажется, не прогадал. Запала, энергии и желания работать у нового врио главы хоть отбавляй. Несмотря на то, что непосредственно к исполнению своих обязанностей Андрей Владимирович приступил сегодня, в воскресенье он провел, знакомясь с новым для него регионом. После прогулки по Мурманску он в соцсетях предупредил своих подчиненных, чтобы готовились к оперативному совещанию. Кстати, его он провел в непривычные для заполярных чиновников 8:00. Так, что утро выдалось бодрым!

Конструктив, футбол, сроки

- Я убедительно прошу настроиться всех на конструктивную работу со всеми органами власти: федеральными, правоохранительными и в первую очередь с областным центром. Бороться будем только с безразличием и раздолбайством, - поприветствовал собравшихся на «оперативке» чиновников Андрей Чибис. - Проблемы людей являются ключевым моментом. И пока мы отрабатываем их формально: вместо помощи они получают по пять листов отписок.

В итоге муниципалитетам поручено до конца недели предоставить ТОП-5 системных проблем, которые возмущают жителей, и предложения по фактической перестройке работы с гражданами. Новый врио главы Мурманской области подчеркнул, что призывает уйти от истории «это не наши полномочия» и перестать футболить людей и предпринимателей.

- Второй момент - это катастрофический принцип не соблюдения сроков как таковых. Как итог, мы не получаем результат и теряем деньги. Прошу взять это под жесткий и беспрекословный контроль. Пока это просьба, но через некоторое время просить уже не буду. И, кстати, с этого дня аппарат правительства подчиняется непосредственно мне, - озвучил свое решение Андрей Чибис. - Исполнение обязанностей текущего кабинета министров продлено на два месяца. Я посмотрю, на работу каждого и приму решение.

Поплывем ведь!

Затем он рассказал о результатах своей воскресной прогулки по городу. И, разумеется, первое, что бросилось в глаза вчерашнему жителю Первопрестольной это проблемы с ЖКХ, начиная от гор грязного снега во дворах и заканчивая актуализацией идеи минимизации мазутозависимости.

Горы снега из мурманских дворов будут вывозить под чутким рукоовдством главы региона. Фото: Мурманск ДТП ЧП

- К вечеру жду предложения от главы администрации города и государственной жилищной инспекции о том, как мы будет мотивировать управляющие компании к работе и вывозить эти горы снега. Весна, товарищи! Поплывем ведь, - обратился врио к Андрею Сысоеву и Алене Кузнецовой.

После ЖКХ свое внимание Андрей Владимирович обратил на еще один нарыв Кольского полуострова - медицину. Количество жалоб на здравоохранение просто зашкаливает. Чибис обещал разобраться с этим вопросом, предупредив, что отговорка «нехватка людей» его не устроит, нужны конкретные предложения по решению проблемы. На контроль новый врио главы региона взял и вопрос с рыбой, и участием в национальных проектах. Кстати, Мурманская область игнорирует львиную долю из них. Но положительные примеры все же есть - проект города Полярные Зори, который стал победителем прошлого года в конкурсе «Малые города России». Значит, можем, господа!

Доклад на стол

Под занавес первой в новой истории Заполярья «оперативки» были озвучены вопросы, которые люди задали Андрею Чибису в соцсетях. В первую очередь, речь зашла о реконструкции моста через реку Тулому в Коле и связанных с этим проблемах с транспортом, здравоохранением и образованием юных северян. Глава администрации Кольского района Александр Лихолат рассказал о детальной проработке этих вопросов: и о дополнительных субсидиях перевозчикам, и открытии поста скорой помощи в Туломе, и строительстве детского сада в микрорайоне Причальный. Но новое руководство все равно потребовало на стол письменного доклада.

Очередь в ковдорской поликлинике шокировала Андрея Чибиса. Чиновникам придется держать ответ и за это, и за медицину в целом. Фото: Блогер51

- Хочу понять, насколько эффективны принятые решения. В частности совпадают ли сроки строительства дошкольного учреждения с реконструкцией моста. Если нет, тогда вопрос: зачем, - объяснил свою просьбу Андрей Владимирович.

А вот ответ главы администрации ЗАТО Александровск Семена Каурова о ситуации с управляющей компанией в Гаджиево, которая была признана не состоятельной и в итоге на несколько недель жители города остались без работающих лифтов и нечищеных улиц, Андрея Чибиса удовлетворил больше, но справку Семену Михайловичу все равно готовить придется.

В общем, задел на ближайшие месяцы понятен. Адрей Чибис намерен расшевелить застоявшееся болото и увязших в нем чиновником, чтобы северяне, наконец, почувствовали кайф от жизни в Мурманской области.