2019-03-25T11:44:22+03:00
Политика

Бодрое утро: врио губернатора поставил во главу угла вопрос с вывозом снега из Мурманска

На первом оперативном совещании Андрей Чибис поставил задачи муниципалитетам и министерствам, решить которые надо уже до конца недели
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Андрей Чибис попросил коллег работать конструктивно, а не заниматься подковерной борьбой. Фото: gov-murman.ruАндрей Чибис попросил коллег работать конструктивно, а не заниматься подковерной борьбой. Фото: gov-murman.ru
Изменить размер текста:

23 марта полпред президента в СЗФО Александр Гуцан представил правительству Мурманской области новое руководство. Напомним, после отставки теперь уже экс-губернатора Марины Ковтун Владимир Путин доверил арктический регион заместителю министра строительства России Андрею Чибису. И, кажется, не прогадал. Запала, энергии и желания работать у нового врио главы хоть отбавляй. Несмотря на то, что непосредственно к исполнению своих обязанностей Андрей Владимирович приступил сегодня, в воскресенье он провел, знакомясь с новым для него регионом. После прогулки по Мурманску он в соцсетях предупредил своих подчиненных, чтобы готовились к оперативному совещанию. Кстати, его он провел в непривычные для заполярных чиновников 8:00. Так, что утро выдалось бодрым!

Конструктив, футбол, сроки

- Я убедительно прошу настроиться всех на конструктивную работу со всеми органами власти: федеральными, правоохранительными и в первую очередь с областным центром. Бороться будем только с безразличием и раздолбайством, - поприветствовал собравшихся на «оперативке» чиновников Андрей Чибис. - Проблемы людей являются ключевым моментом. И пока мы отрабатываем их формально: вместо помощи они получают по пять листов отписок.

В итоге муниципалитетам поручено до конца недели предоставить ТОП-5 системных проблем, которые возмущают жителей, и предложения по фактической перестройке работы с гражданами. Новый врио главы Мурманской области подчеркнул, что призывает уйти от истории «это не наши полномочия» и перестать футболить людей и предпринимателей.

- Второй момент - это катастрофический принцип не соблюдения сроков как таковых. Как итог, мы не получаем результат и теряем деньги. Прошу взять это под жесткий и беспрекословный контроль. Пока это просьба, но через некоторое время просить уже не буду. И, кстати, с этого дня аппарат правительства подчиняется непосредственно мне, - озвучил свое решение Андрей Чибис. - Исполнение обязанностей текущего кабинета министров продлено на два месяца. Я посмотрю, на работу каждого и приму решение.

Поплывем ведь!

Затем он рассказал о результатах своей воскресной прогулки по городу. И, разумеется, первое, что бросилось в глаза вчерашнему жителю Первопрестольной это проблемы с ЖКХ, начиная от гор грязного снега во дворах и заканчивая актуализацией идеи минимизации мазутозависимости.

Горы снега из мурманских дворов будут вывозить под чутким рукоовдством главы региона. Фото: Мурманск ДТП ЧП

Горы снега из мурманских дворов будут вывозить под чутким рукоовдством главы региона. Фото: Мурманск ДТП ЧП

- К вечеру жду предложения от главы администрации города и государственной жилищной инспекции о том, как мы будет мотивировать управляющие компании к работе и вывозить эти горы снега. Весна, товарищи! Поплывем ведь, - обратился врио к Андрею Сысоеву и Алене Кузнецовой.

После ЖКХ свое внимание Андрей Владимирович обратил на еще один нарыв Кольского полуострова - медицину. Количество жалоб на здравоохранение просто зашкаливает. Чибис обещал разобраться с этим вопросом, предупредив, что отговорка «нехватка людей» его не устроит, нужны конкретные предложения по решению проблемы. На контроль новый врио главы региона взял и вопрос с рыбой, и участием в национальных проектах. Кстати, Мурманская область игнорирует львиную долю из них. Но положительные примеры все же есть - проект города Полярные Зори, который стал победителем прошлого года в конкурсе «Малые города России». Значит, можем, господа!

Доклад на стол

Под занавес первой в новой истории Заполярья «оперативки» были озвучены вопросы, которые люди задали Андрею Чибису в соцсетях. В первую очередь, речь зашла о реконструкции моста через реку Тулому в Коле и связанных с этим проблемах с транспортом, здравоохранением и образованием юных северян. Глава администрации Кольского района Александр Лихолат рассказал о детальной проработке этих вопросов: и о дополнительных субсидиях перевозчикам, и открытии поста скорой помощи в Туломе, и строительстве детского сада в микрорайоне Причальный. Но новое руководство все равно потребовало на стол письменного доклада.

Очередь в ковдорской поликлинике шокировала Андрея Чибиса. Чиновникам придется держать ответ и за это, и за медицину в целом. Фото: Блогер51

Очередь в ковдорской поликлинике шокировала Андрея Чибиса. Чиновникам придется держать ответ и за это, и за медицину в целом. Фото: Блогер51

- Хочу понять, насколько эффективны принятые решения. В частности совпадают ли сроки строительства дошкольного учреждения с реконструкцией моста. Если нет, тогда вопрос: зачем, - объяснил свою просьбу Андрей Владимирович.

А вот ответ главы администрации ЗАТО Александровск Семена Каурова о ситуации с управляющей компанией в Гаджиево, которая была признана не состоятельной и в итоге на несколько недель жители города остались без работающих лифтов и нечищеных улиц, Андрея Чибиса удовлетворил больше, но справку Семену Михайловичу все равно готовить придется.

В общем, задел на ближайшие месяцы понятен. Адрей Чибис намерен расшевелить застоявшееся болото и увязших в нем чиновником, чтобы северяне, наконец, почувствовали кайф от жизни в Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис: «Нужно решить задачи, которые обеспечат кайф от жизни в регионе»
Во время первого публичного выступления в новом качестве Андрей Владимирович ответил на много вопросов, но так и не сказал, собирается ли идти на выборы [видео]
Губермать сдала своих замов. А они - сдали все ее траты на банкеты, рыбалку, оленей и смартфоны
Как команда экс-главы Мурманской области собирала деньги с бизнесменов на благие нужды, а тратила — на личные. И этот скандал довел одних до отставки, других — до уголовных дел. Расследование Владимира Ворсобина
"Нельзя быть губернатором вечно, это не дворянское звание". Полный текст заявления Марины Ковтун об отставке с должности главы Мурманской области
"КП" публикует полный текст выступления Марины Ковтун с брифинга об отставке губернатора Мурманской области 21 марта 2019 года [видео]
Губермать сдала своих замов. А они - сдали все ее траты на банкеты, рыбалку, оленей и смартфоны
Как команда экс-главы Мурманской области собирала деньги с бизнесменов на благие нужды, а тратила — на личные. И этот скандал довел одних до отставки, других — до уголовных дел. Расследование Владимира Ворсобина
Первая пятилетка Крыма в России: насколько санкции портят жизнь полуострова и что может помешать ему стать самым процветающим регионом страны
На вопросы "КП" ответил постпред Крыма при президенте, зампредседателя Совета министров Республики Георгий Мурадов
Депутат, заявивший о праве чиновников на дорогие автомобили: Когда богатство выставляется напоказ — это неприемлемо
"КП" поговорила с депутатом Александром Максимовым, который вызвал бурю в Думе и в соцсетях, предложив не идти на поводу у тех, кто завидует состоявшимся людям, и не обсуждать их машины и жилье
Новости 24
В Мурманске автобус 3Т поменяет свой маршрут
Во "ВКонтакте" заблокировали мурманскую группу, волонтеры которой помогали одиноким старикам
«Добрый обед» дошел до Мончегорска: уже месяц в городе развозят горячую еду бедным семьям
Мурманский океанариум заплатил штраф в 10 тысяч рублей из-за Семеновского озера
В Мурманске водитель стрелял по машине, на которой пытался уехать обидевший его мужчина
В Мурманске эвакуировали железнодорожный вокзал
Под Кандалакшей спасли четырех школьников, заблудившихся рядом с ущельем
У Кильдинского поста столкнулись фура и Lexus, в котором ехала семья с двумя детьми
Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис прогулялся по Мурманску без охраны, чтобы поговорить с жителями
Самолет, летевший в Мурманск из московского Домодедово, вернули обратно из-за поломки
В Мурманске торжественно открыли 85-й Праздник Севера
Прогноз погоды на 24 марта: в Мурманской области снова снежно и ветрено
Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис заинтересовался горевшим лагерем "Гандвиг"
В сети появилось видео перехвата разведчика США над Баренцевым морем
Дорогу Кола-Серебрянские ГЭС перекрыли из-за метели
На месте будущего центра крупнотонажных сооружений в Белокаменке появились жилые дома
У сбитого поездом под Кандалакшей щенка раздроблена верхняя челюсть, но травма не смертельная