Мост через Тулому в Коле снесут в сентябре

СЕГОДНЯ 13:59 2019-03-13T14:02:43+03:00

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Как и обещали шесть лет назад в управлении автодороги «Кола», мост через Тулому, который за долгие годы своего существования стал достопримечательностью Колы, снесут уже в сентябре. Напомним, за 67 лет своей жизни конструкции сооружения изрядно износились и ремонту уже не подлежат. На месте нынешней знаменитой арочной конструкции появится новая, правда, совершенно обычная коих по всей стране видимо-невидимо. А пока 2 года 3 тысячи человек, живущих в отдаленном районе Мурмашей, а также в Туломе и Верхнетуломском, будут вынуждены добираться до районного центра по мосту через Кольский залив, а это лишний час, который надо провести в дороге. К слову, для людей, которым будет нужна помощь спецслужб, он может оказаться роковым.

- Аварийно-спасательные и медицинские службы, естественно, будем пропускать через плотину. Но не более того, - вошел в положение директор каскада Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ПАО ТГК-1 Игорь Пацан.

Но как быть обычным людям, которые ездят в Колу на работу и учебу? Этот вопрос сейчас решают власти Мурманской области, пытаясь наладить транспортное сообщение между ставшими в одночасье отдаленными поселками и Колой.

- Один из вариантов - довозить людей автобусом до реконструируемого моста, который они будут пересекать пешком - путепровод для них предусмотрен проектом предстоящей стройки, а на восточном берегу их будет ждать другой автобус, на котором они и продолжат свой путь, - говорит заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

ИСТОЧНИК KP.RU