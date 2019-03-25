2019-03-25T08:35:28+03:00
Политика

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис прогулялся по Мурманску без охраны, чтобы поговорить с жителями

Новый глава региона призвал правительство готовиться к будущей работе
Мария ПАШЕНКОВА
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Андрей Чибис поговорил с простыми мурманчанами, чтобы узнать, что их беспокоит в жизни города. Фото: www.facebook.com/a.v.chibisАндрей Чибис поговорил с простыми мурманчанами, чтобы узнать, что их беспокоит в жизни города. Фото: www.facebook.com/a.v.chibis
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Далеко не каждого народного избранника можно встретить в общественном транспорте или на улице. Ведь многие предпочитают передвигаться только на личном авто с охранником.

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис, назначенный руководить в наш регион только в минувший четверг, 21 марта, кажется, готов рушить стереотипы.

На этих выходных Чибис не отдыхал. В субботу он встретился с представителями правительства Заполярья, чтобы познакомиться, а также поговорил с экс-губернатором Мариной Ковтун. А в воскресенье прогулялся по Мурманску без охраны. Чтобы и увидеть, и услышать город.

Врио губернатора прокатился в троллейбусе, где оплатил проезд через терминал. Фото: www.facebook.com/a.v.chibis

Врио губернатора прокатился в троллейбусе, где оплатил проезд через терминал. Фото: www.facebook.com/a.v.chibis

- Проблемы, о которых говорил каждый, с кем побеседовал: уборка улиц и состояние домов. Тут проблема налицо - фасады обшарпаные, зашел в пару подъездов - судя по объявлениям 2013 года, УК пора основательно взбодрить; здравоохранение, досуг, особенно для молодежи. Завтра - первая оперативка, коллеги, готовьтесь, - пишет Андрей Чибис в своем Facebook. - Но какой же интересный город! Туристический потенциал невероятный, и даже ретро-автомобили прямо на улице - передо мной с ним туристы фотографировались. А в троллейбусе - бесконтактная оплата проезда.

А в 8 утра понедельника и прошло то самое оперативное совещание, о котором предупреждал врио. К слову, обычно такие встречи начинаются в 10 утра.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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