Источник "КП": бывшего министра здравоохранения Валерия Перетрухина ждут главой в Мурманской областной детской больнице

СЕГОДНЯ 13:46 2019-04-01T13:55:39+03:00

Валерий Перетрухин был главным врачом детского областной больницы с 2006 года до назначения министром в 2013-м. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

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С 1 апреля министерство здравоохранения Мурманской области возглавила с приставкой и.о. Людмила Ушакова. Ранее экс-глава ведомства Валерий Перетрухин написал заявление по собственному желанию.

Сейчас официальных сведений, куда он отправится дальше работать, нет. Ходили слухи, что врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис хочет сделать его своим советником, вот только сам глава региона их решительно опроверг.

Как стало известно "КП", на работу Валерия Геннадьевича ждут в Мурманскую областную детскую клиническую больницу. Здесь он работал с 2006 года до назначения в министерство главным врачом. И, кажется, готов вернуться.

Тем более, что место вакантно. До недавнего времени единственную детскую больницу Заполярья возглавлял Александр Капиносов. Но в марте он был переведен на должность врача-реаниматолога. Вместо него теперь временно трудится его заместитель.

- Есть информация, что Валерий Геннадьевич может вернуться. Настроение у персонала в связи с этим неоднозначное. С одной стороны, с ним было лучше, чем при Капиносове. С другой - тоже были проблемы, - рассказал источник "КП.

Впрочем, сам Валерий Перетрухин на вопросы о будущей карьере отвечает уклончиво. В отставку он ушел с пометкой, что выходит на пенсию.

ИСТОЧНИК KP.RU