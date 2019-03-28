Проверка слуха: Валерий Перетрухин сменит кресло министра здравоохранения на пост советника губернатора Мурманской области
Ни для кого не секрет, что рейтинг нового врио главы Мурманской области Андрея Чибиса среди северян неуклонно растет. Жители Заполярья не устают в соцсетях восхищаться работоспособностью и открытостью варяга. Но злопыхатели не дремлют и наводят, как говорится, тень на плетень.
- Министр здравоохранения региона Валерий Перетрухин может стать советником Андрея Чибиса. Об этом он сообщил на коллегии ведомства, - эта новость сегодня появилась в ряде СМИ. - На новом посту Валерий Геннадьевич намерен заняться детским здравоохранением и привлечением в регион докторов.
Напомним, 26 марта Валерий Перетрухин подал в отставку, которую Андрей Владимирович принял без промедления. Признаться, эту весть большинство жителей Кольского полуострова восприняли с нескрываемой радостью. И тут такой подвох… Некоторые группы в соцсетях даже запустили опросы, спрашивая насколько северяне после подобного решения разочаровались в Чибисе. Но в правительстве поспешили развести тучи.
- Ходит много слухов об отставках и назначениях, давайте их проясним. Валерий Перетрухин продолжит свою карьеру где-то в другом месте, совершенно точно - не в качестве моего советника. Пока нового кандидата на позицию министра нет, мы обсуждаем всех претендентов, включая тех, кого посоветовали вы. Действительно, предстоят еще изменения в команде, обо всех решениях вы узнаете первыми, - прокомментировал информацию в Instagram Андрей Чибис.
ИСТОЧНИК KP.RU