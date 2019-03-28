2019-03-28T17:11:33+03:00
Политика

Проверка слуха: Валерий Перетрухин сменит кресло министра здравоохранения на пост советника губернатора Мурманской области

По информации некоторых СМИ, в новой должности он намерен заняться детской медициной и привлечением в Заполярье новых докторов
Елена МОЛОДЦОВА
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Валерий Перетрухин. Фото: пресс-служба правительства Мурманской области.Валерий Перетрухин. Фото: пресс-служба правительства Мурманской области.
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Ни для кого не секрет, что рейтинг нового врио главы Мурманской области Андрея Чибиса среди северян неуклонно растет. Жители Заполярья не устают в соцсетях восхищаться работоспособностью и открытостью варяга. Но злопыхатели не дремлют и наводят, как говорится, тень на плетень.

- Министр здравоохранения региона Валерий Перетрухин может стать советником Андрея Чибиса. Об этом он сообщил на коллегии ведомства, - эта новость сегодня появилась в ряде СМИ. - На новом посту Валерий Геннадьевич намерен заняться детским здравоохранением и привлечением в регион докторов.

Напомним, 26 марта Валерий Перетрухин подал в отставку, которую Андрей Владимирович принял без промедления. Признаться, эту весть большинство жителей Кольского полуострова восприняли с нескрываемой радостью. И тут такой подвох… Некоторые группы в соцсетях даже запустили опросы, спрашивая насколько северяне после подобного решения разочаровались в Чибисе. Но в правительстве поспешили развести тучи.

- Ходит много слухов об отставках и назначениях, давайте их проясним. Валерий Перетрухин продолжит свою карьеру где-то в другом месте, совершенно точно - не в качестве моего советника. Пока нового кандидата на позицию министра нет, мы обсуждаем всех претендентов, включая тех, кого посоветовали вы. Действительно, предстоят еще изменения в команде, обо всех решениях вы узнаете первыми, - прокомментировал информацию в Instagram Андрей Чибис.

ИСТОЧНИК KP.RU

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