2019-04-01T12:12:01+03:00
Политика

Министерство здравоохранения Мурманской области временно возглавила женщина

Валерий Перетрухин ушел на пенсию по собственному желанию
Мария ПАШЕНКОВА
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Пост Валерия Перетрухина с приставкой и.о. заняла его первый зам Людмила Ушакова. Фото: gov-murman.ruПост Валерия Перетрухина с приставкой и.о. заняла его первый зам Людмила Ушакова. Фото: gov-murman.ru
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Валерий Перетрухин стал первым, кто ушел из правительства Мурманской области после отставки Марины Ковтун. Напомним, смена губернатора произошла 21 марта, когда Владимир Путин назначил в Заполярье Андрея Чибиса. Уже во второй свой рабочий день врио губернатора подписал заявление на уход по собственному желанию министра здравоохранения. И вот Валерий Перетрухин доработал до 1 апреля, после которого вышел на пенсию.

На сегодняшнем оперативном совещании Андрей Владимирович пообещал, что не пройдет и недели, как регион получит нового главного по медицине. А пока кандидатуры рассматриваются, ведомство возглавила первый заместитель министра Людмила Ушакова. Сейчас она работает с приставкой и.о.

В Мурманск она переехала в 1994 году и начинала как терапевт, позже стала заведующей отделением врачей общей практики в городской поликлинике № 5. В минздрав пришла в марте 2013 года с должности главврача поликлиники № 4.

ИСТОЧНИК KP.RU

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