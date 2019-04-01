Министерство здравоохранения Мурманской области временно возглавила женщина
Валерий Перетрухин стал первым, кто ушел из правительства Мурманской области после отставки Марины Ковтун. Напомним, смена губернатора произошла 21 марта, когда Владимир Путин назначил в Заполярье Андрея Чибиса. Уже во второй свой рабочий день врио губернатора подписал заявление на уход по собственному желанию министра здравоохранения. И вот Валерий Перетрухин доработал до 1 апреля, после которого вышел на пенсию.
На сегодняшнем оперативном совещании Андрей Владимирович пообещал, что не пройдет и недели, как регион получит нового главного по медицине. А пока кандидатуры рассматриваются, ведомство возглавила первый заместитель министра Людмила Ушакова. Сейчас она работает с приставкой и.о.
В Мурманск она переехала в 1994 году и начинала как терапевт, позже стала заведующей отделением врачей общей практики в городской поликлинике № 5. В минздрав пришла в марте 2013 года с должности главврача поликлиники № 4.
ИСТОЧНИК KP.RU