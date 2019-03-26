Отставка министра здравоохранения Мурманской области Валерия Перетрухина: достижения и промахи на посту

Не секрет, что министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин (уже, к слову, почти бывший) был не самым любимым чиновником у северян. Сложно вспомнить период, когда он стоял у руля в медицине региона и не выслушивал критику в свой адрес. И вот Валерий Геннадьевич уходит - срок его полномочий истекает 1 апреля, а мы решили вспомнить не только его промахи на посту министра, но и достижения.

Арктический против земского

То, что в Заполярье не хватает специалистов, особенно узких, не секрет. Приходишь в поликлинику, а теперь говорят: "Хирурга нет". А в глубинке совсем все плохо: во многих населенных пунктах наличие фельдшера – большое счастье. А за помощью лора, например, или окулиста едут за десятки километров и ждут приема месяцами.

При Валерии Перетрухине начала работу программа «Арктический доктор». Ее предшественник "Земский доктора" работал активно, но не достаточно. Зато в 2018 году по новой программе в регион приехало уже 17 специалистов (по "земскому" - 20). Гостям сулят поэтапное выплачивание 2 миллионов рублей вместо миллиона по "земскому", а также льготную ипотеку.

Пусть и "Арктический доктор" подвергается критике, но все-таки может помочь здравоохранению региона.

Новых кадров обучим в регионе

Одна из причин, почему у нас все не слава богу с кадрами, лежит на поверхности – специалистов готовили только в медколледжах. Хочешь образование выше рангом – уезжай в другие региона. И мало кто из молодежи был готов вернуться.

На этот недочет обратили внимание, и теперь МАГУ будет обучать "Лечебному делу". Первый набор будет уже в этом году, а выпуск – в 2025-м. За учебу надо будет заплатить, но уже в следующем году думают сделать бюджетные места. Еще в планах построить отдельный корпус вуза. Уже есть договоренности о том, где будущие врачи будут проходить практику и кто будет передавать им знания – этим займутся практикующие специалисты.

К пациенту - доброжелательно

Взять номерок и в наши дни – тот еще квест. До сих пор ради некоторых "талончиков" надо лично идти по утру в поликлинику. Но все же нельзя не отметить, что ситуация стала лучше, благодаря двум нововведениями. Первое – это официальный портал записи на прием к врачу в Мурманской области Polarmed. А второе - проект "доброжелательная регистратура". Теперь очередь идет не в формате "А кто последний?", а через электронные номерки.

Здоровье в удаленке

О медицине в глубинке то забывали, то вспоминали. Но нельзя не отметить, что были построены три новых фельдшерско-акушерских пункта: в Варзуге, Чапоме и Чаваньге, кроме того, организованы ФАПы в Ура-Губе, Минькино и амбулатория в Зверосовхозе. В Кольской ЦРБ в феврале 2019-го открылось отделение паллиативной помощи.

Первый ФАП открылся в Варзуге. Фото: пресс-служба правительства Мурманской области.

А еще по Мурманской области поехал "Поезд здоровья". Первый рейс был в 2014 году. Тогда в самые глухие уголки региона, например, Лейпи (чуть больше 300 жителей) и Корзуново (275 жителей), отправились специалисты: ЭКГ, УЗИ-обследования, осмотр терапевта, акушера-гинеколога, офтальмолога, эндокринолога, кардиолога, педиатра, невролога, хирурга, онколога и других. Также в составе поезда - передвижной фельдшерско-акушерский пункт, рентгенодиагностический комплекс, а также передвижные пункты Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи и Мурманской областной станции переливания крови.

Звонок президенту

Кто не помнит историю с Дарьей Стариковой? Тогда Валерия Перетрухина заставили лично вести в Кировско-Апатитской больнице прием недовольных пациентов. А некоторые думали, что именно в июне 2017 года министр будет отправлен в отставку. В укор ему ставили многое. Это и недостроенный хирургический корпус, и все ту же нехватку специалистов, борьбу с онкологией не в полную силу. Перечислять можно долго, да и многие наши читатели сами помнят детали – больно уж резонансная история вышла.

История Дарьи Старикова - один из главных провалов Валерия Перетрухина. Фото: www.vesti.ru

Объединить нельзя оставить

Оптимизация – вот страшное слово для медицинского персонала. В Мурманской области она накрыла все города и веси. В последние годы очень полюбили наши чиновники все объединять и переименовывать. Например, роддом №1 стал частью горбольницы. Хотя, стоп, горбольницы-то уже нет. Теперь она Мурманский областной клинический многопрофильный центр. В планах слить ее воедино с перинатальным центром и "Севрыбой".

Эта участь уже постигла все взрослые поликлиники Мурманска. Теперь больнее нет той же №5 или №7, есть только №1 и №2.

Не лишним будет напомнить, сколько возмущения вызвало слияние СПИД-центра и КВД, присоединение МДЦ к областной больнице. А как рьяно жители Росты отстаивали свою детскую поликлинику.

При этом порезали административный штат от бухгалтеров до главврачей. Зато медперсонал обещали не трогать.

Аппараты есть, но вы держитесь

Часто казалось, что в минздраве региона что-то делается спустя рукава. Например, в декабре 2017 года сломался единственный на всю область гамма-облучатель «Терабалт-80». И больные с онкологией, у которых каждый день на счету, оказались перед фактом: лечить пока не можем. В Умбе просили холтер (аппарат для электрофизиологической инструментальной диагностики. - Ред.). Его купили, даже два. Но по какой-то неведомой причине не поставили.

Статистика - штука упертая

Официальные показатели Мурманской области по здравоохранению последние пять лет были как на американских горках: что-то улучшалось, а что-то ухудшалось. Например, Счетная палата РФ включила наш регион в список тех, где растет младенческая смертность. Например, в 2017 году вместо запланированного уменьшения этот показатель вырос на 38,5%. Хотя по данным Росстата, в Мурманской области было зарегистрировано 38 умерших малышей до года против 43 в 2017 году. В пику, что все-таки стало чуть лучше – продолжительность жизни. В 2012 год она в среднем у северян была 69,8 лет, в 2017 год – 71,7 лет.