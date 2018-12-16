2018-12-16T09:16:22+03:00
Здоровье

Марина Ковтун министру здравоохранения Мурманской области: "Надевайте бороду и дарите подарки"

Губернатор взяла на контроль острые вопросы из глубинки
Мария ПАШЕНКОВА
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Марина Ковтун обязала министра здравоохранения региона выполнять свои обещания.Марина Ковтун обязала министра здравоохранения региона выполнять свои обещания.Фото: Мария ПАШЕНКОВА
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"Блок острых вопросов" - так называлась отдельная часть форума СМИ, который состоялся в Мурманске с участием губернатора региона Марины Ковтун и более чем 70 журналистов со всего полуострова. Все, что касается медицины, конечно, попало в этот блок.

Вопросов по здравоохранению было много. От числа педиатров в Мончегорске до отсутствия врачей в приграничном Раякоски, где жители вынуждены ехать километры в любом состоянии, например, до Никеля, чтобы получить помощь.

Остро стоит ситуация в Умбе, которую присоединили к Кандалакшской ЦРБ. Укрупнение не пошло на пользу: селяне остались без врачей и техники. Такая же ситуация, как в Раякоски: хочешь поправить здоровье - езжай в другой город.

- Нам обещали холтер (аппарат для электрофизиологической инструментальной диагностики. - Ред). Сказали, что в этом году будет. Но год заканчивается, - посетовали наши коллеги на проблемы Умбы.

Вопрос губернатор переадресовала присутствовавшему на встрече министру здравоохранения Валерию Перетрухину.

- А то, что у вас уже три месяца врач УЗИ работает? Почему об этом никто не говорит? - не стал молчать министр. - И мы купили два холтера, вместо одного.

Правда, глава ведомства не стал уточнять, почему же их до сих пор не установили в Умбе.

- Исполняйте немедленно, если пообещали, - резюмировала Марина Васильевна. - Валерий Геннадьевич, надевайте бороду и начинайте дарить подарки!

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