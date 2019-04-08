2019-04-08T12:51:14+03:00
Политика

Андрей Чибис попросил нового министра здравоохранения радикально изменить ситуацию в медицине Мурманской области за полгода

К концу недели Дмитрий Панычев должен предоставить четкий план своих действий
Елена МОЛОДЦОВА
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Несмотря на то, что Дмитрий Панычев стал вторым "своим" человеком в команде Андрея Чибиса, спрашивать с него врио губернатора намерен по-полной. Фото: Североморские вестиНесмотря на то, что Дмитрий Панычев стал вторым "своим" человеком в команде Андрея Чибиса, спрашивать с него врио губернатора намерен по-полной. Фото: Североморские вести
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На оперативном совещании, которое сегодня прошло в региональном правительстве, врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис не только представил нового главу министерства здравоохранения Заполярья, но и объяснил, почему выбор пал на главного врача Североморской ЦРБ Дмитрия Панычева. Как заметил сам Андрей Владимирович, его впечатлили динамика развития больницы за те 2 года, что ей руководил господин Панычев, и поэтому он решил доверить Дмитрию Вячеславовичу выполнение задачи по радикальному изменению ситуации.

- Поручения такие. Результаты должны видеть северяне не спустя много лет, а в ближайшие время: уже через полгода мы должны быть с вами весьма успешными. Это, безусловно, вопросы доступности медицинской помощи, беспроблемного лекарственного обеспечения и качества работы скорой медицинской помощи. Речь идет не только о скорости доставки пациентов, но и о логистике, связанной с работой приемных отделений, - обратился к новому министру здравоохранения Мурманской области Андрей Чибис и попросил к субботе предоставить четкий поэтапный план действий. - Я понимаю, что мы не сможем решить все проблемы, но динамика изменений должна быть очевидна и наглядна.

Собственно говоря, поставленные врио губернатора задачи вполне соответствуют профилю Дмитрия Панычев, ведь по специальности он анестезиолог-реаниматолог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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