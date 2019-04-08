Новый министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев: отец четверых детей и государственный советник

Министерство здравоохранения Мурманской области получило нового министра. Им стал главный врач Североморской ЦРБ Дмитрий Панычев. Впрочем, новичком в сфере управления и работы в ведомстве его назвать сложно.

От врача до управленца

Дело в том, что в свое время он уже работал в «белом» доме Заполярья. В 2010 году он пришел в минздрав как заместитель министра. Главной его задачей стала организация в регионе программы модернизации и направлений нацпроекта, реструктуризация сети медучреждений Мурманской области. Над этим Дмитрий Вячеславович работал три года.

Что же еще известно о новом главе ведомства?

Дмитрий Панычев родился он в 1972 году Мурманске в семье врачей и всю жизнь проработал в Заполярье. В 1996 году окончил с отличием медицинский факультет Петрозаводского государственного университета по специальности «Лечебное дело».

После этого пошел работать в областную больницу, с которой у него связано очень многое. Начинал Дмитрий Вячеславович врачом-интерном по анестезиологии-реаниматологии. А уже через пять лет стал лечебным заместителем главного врача Александра Голованова.

После началась его государственная служба. В 2003 Дмитрий Панычев ушел в комитет по здравоохранению Мурманской области в качестве главного специалиста. Через пять лет возглавил отдел организации медицинской помощи и развития здравоохранения министерства здравоохранения региона. Параллельно с этим учился в Санкт-Петербурге в Северо-Западной академии госслужбы по специальности «Государственное и муниципальное управление».

- В 2009 - 2010 годах, собрав команду единомышленников: Евгения Тарбаева, Елену Васильеву, Романа Москвина, Александра Корсакова, Константина Шафиева, Валентину Долинину, Ларису Попову и других, - занимался организацией муниципального здравоохранения областного центра в качестве председателя комитета по здравоохранению и социальной поддержке администрации города Мурманск, - говорится в его биографической справке.

Грамоты и нагрудные знаки

Как мы уже писали, с 2010 по 2013 года он был замом министра. А после вернулся в родную областную больницу, где возглавил Центр анестезиологии-реаниматологии, а также стал заместителем главного врача по экстренной помощи. 4 июля 2017 года Дмитрий Панычев встал у руля Североморской ЦРБ вместо Валерия Карпеко.

- Общий стаж работы в отрасли — 27 лет, стаж государственной гражданской службы — 10 лет. Является действительным государственным советником Мурманской области второго класса. За достигнутые успехи в деле охраны здоровья граждан награжден почетной грамотой главы муниципального образования город Мурманск, благодарностью губернатора Мурманской области, почетной грамотой Минздравсоцразвития России, нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», - говорится на сайте Североморской ЦРБ.

В 2018 году Дмитрий Вячеславович прошел повышение квалификации по программе «Организация здравоохранения и общественное здоровье».

В 2017 году главврач Североморской ЦРБ заработал 2,6 миллиона рублей, в собственности у него квартира в 125 квадратных метров и Toyota Sienna.

Новый министр женат и воспитывает четверых детей.