2019-04-08T08:41:33+03:00
Политика

Новым министром здравоохранения Мурманской области стал главный врач Североморской ЦРБ

Дмитрий Панычев уже работал в ведомстве при региональном правительстве
Мария ПАШЕНКОВАЕлена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Дмитрий Панычев возглавлял Североморскую ЦРБ, а теперь встанет у руля всего министерства здравоохранения региона. Фото: www.hibiny.comДмитрий Панычев возглавлял Североморскую ЦРБ, а теперь встанет у руля всего министерства здравоохранения региона. Фото: www.hibiny.com
Изменить размер текста:

Итак, интрига последних двух недель наконец-то раскрыта. Врио губернатора Заполярья Андрей Чибис сделал свой выбор и назначил нового министра здравоохранения региона. Им стал главный врач Североморской ЦРБ Дмитрий Панычев.

Напомним, прежний глава ведомства Валерий Перетрухин счел за благо написать заявление по собственному желанию после визита вместе с прибывшим из Москвы руководством в поликлинику и больницу «Севрыба» в столице Заполярья. Андрей Владимирович настолько был впечатлен увиденным, что незамедлительно принял отставку Валерия Геннадьевича. С 1 апреля ведомство временно возглавила первый заместитель министра здравоохранения Людмила Ушакова.

Дмитрий Панычев уйдет в министерство с должности главврача. С Андреем Чибисом он уже успел пообщаться во время недавнего визита в Североморскую ЦРБ. К слову, Дмитрий Вячеславович уже работал в ведомстве: в 2010-2013 годах она был первым заместителем министра. А после ушел в областную больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Слишком рано: На юге Мурманской области нашли краснокнижную гадюку
"А вдруг поезд сойдет": в Мурманске обнаружили рельсы с выбоиной
В Мурманске охранники магазина вшестером скрутили дебошира
Беглый житель Мурманска попался, когда ему оставалось всего 4 года по сроку давности
Мурманская лицеистка вошла в состав национальной сборной для соревнований молодых ученых Евросоюз
Источник: Под Кировском на снегоходе разбился сотрудник спецслужб
В небе над Мурманской областью видели загадочные красивые огни
Весна в городе: в Мурманске расцвела первая мать-и-мачеха
В Кировске на месте съемок фильма произошла авария
Норвежскому креветколову Arctic Swan, обвиненному в вылове редкой рыбы, дали уйти из Мурманска
В Мурманске пропал 14-летний мальчик
Мурманчанину не выплатили зарплату и он вышел на улицу с пистолетом
Андрей Чибис рассказал подробности командировки в Москву
Попал в слепую зону: В Апатитах погрузчик наехал на человека
Кировск вошел в ТОП-5 лучших мест для путешествий в эти выходные