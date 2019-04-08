Новым министром здравоохранения Мурманской области стал главный врач Североморской ЦРБ

СЕГОДНЯ 08:41 2019-04-08T08:41:33+03:00

Дмитрий Панычев возглавлял Североморскую ЦРБ, а теперь встанет у руля всего министерства здравоохранения региона. Фото: www.hibiny.com

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Итак, интрига последних двух недель наконец-то раскрыта. Врио губернатора Заполярья Андрей Чибис сделал свой выбор и назначил нового министра здравоохранения региона. Им стал главный врач Североморской ЦРБ Дмитрий Панычев.

Напомним, прежний глава ведомства Валерий Перетрухин счел за благо написать заявление по собственному желанию после визита вместе с прибывшим из Москвы руководством в поликлинику и больницу «Севрыба» в столице Заполярья. Андрей Владимирович настолько был впечатлен увиденным, что незамедлительно принял отставку Валерия Геннадьевича. С 1 апреля ведомство временно возглавила первый заместитель министра здравоохранения Людмила Ушакова.

Дмитрий Панычев уйдет в министерство с должности главврача. С Андреем Чибисом он уже успел пообщаться во время недавнего визита в Североморскую ЦРБ. К слову, Дмитрий Вячеславович уже работал в ведомстве: в 2010-2013 годах она был первым заместителем министра. А после ушел в областную больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU