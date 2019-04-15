Андрей Чибис назначил себе нового вице-губернатора
Оперативное совещание в правительстве Мурманской области, которое уже стало привычным по понедельника в 8 утра, принесло новости о кадровых перестановках
Так, Андрей Чибис сообщил, что новым врио вице-губернатора Мурманской области стала Мария Дерунова.
- Она будет отвечать за информационную политику региона, молодежную политику, культуру и туризм. У нее есть большой опыт работы на федеральном уровне. Она была заместителем директора департамента городской среды и в последнее время администратором проекта «Умный город». Ее знания и опыт помогут нам в решении поставленных задач. Прошу любить и жаловать! - уточнил на оперативке глава региона.
Напомним, Мария Дерунова приехала в Мурманскую область вместе с Андреем Чибисом сразу после его назначения. До нынешнего дня она была советником врио губернатора. В одной связке Мария Валерьевна и Андрей Владимирович работают не первый месяц. Ранее они были коллегами по Минстрою (заместитель директора департамента городской среды и заместитель министра. главный жилищный инспектор соответственно).
Ранее Андрей Чибис сделал своим врио заместителем Оксану Демченко. Она заняла место Алексея Тюкавина.
ИСТОЧНИК KP.RU