Врио губернатора Мурманской области обзавелся двумя помощницами

СЕГОДНЯ 10:17 2019-05-14T10:17:44+03:00

Зинаида Разживина как никто другой знает все об "Умном городе" и как его надо реализовывать. Фото: соцсети

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Утренние назначения на оперативном совещании 14 мая уже вызвали в соцсетях всплеск юмора, мол, гарем врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса пополнился. Действительно, за полтора месяца, что он на посту, должности в правительстве получили четыре дамы, помимо прочих талантов имеющие блестящую внешность. Речь идет о вице-губернаторах Оксане Демченко, Марии Деруновой и Зои Санджиевой. Теперь штат красавиц пополнили и две помощницы Ольга Вовк и Зинаида Разживина.

- Ольга Сергеевна будет отвечать за тему городской среды. Ее задача скоординировать задачи по радикальному изменению ситуации в этой сфере. А Зинаида Вячеславовна будет курировать вопросы цифровой экономики и «Умный город», - отметил Андрей Чибис.

К слову, обе помощницы приехали на Кольский полуостров из Москвы, покину родное министерство строительства Российской Федерации. Ольга Вовк до недавнего времени занимала должность заместителя начальника отдела анализа и мониторинга жилищно-коммунального хозяйства Департамента жилищно-коммунального хозяйства. Что касается Зинаиды Разживиной, то она возглавляла отдел жилищного хозяйства и надзора и отвечала за разработку проекта «Умный город». Теперь свои таланты помощницы должны применить в Мурманской области, заставив, наконец, местных чиновников работать.

ИСТОЧНИК KP.RU