2019-05-14T10:17:44+03:00
Политика

Врио губернатора Мурманской области обзавелся двумя помощницами

Ольга Вовк и Зинаида Разживина променяли родной минстрой на Крайний Север и Андрея Чибиса
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Зинаида Разживина как никто другой знает все об "Умном городе" и как его надо реализовывать. Фото: соцсетиЗинаида Разживина как никто другой знает все об "Умном городе" и как его надо реализовывать. Фото: соцсети
Изменить размер текста:

Утренние назначения на оперативном совещании 14 мая уже вызвали в соцсетях всплеск юмора, мол, гарем врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса пополнился. Действительно, за полтора месяца, что он на посту, должности в правительстве получили четыре дамы, помимо прочих талантов имеющие блестящую внешность. Речь идет о вице-губернаторах Оксане Демченко, Марии Деруновой и Зои Санджиевой. Теперь штат красавиц пополнили и две помощницы Ольга Вовк и Зинаида Разживина.

- Ольга Сергеевна будет отвечать за тему городской среды. Ее задача скоординировать задачи по радикальному изменению ситуации в этой сфере. А Зинаида Вячеславовна будет курировать вопросы цифровой экономики и «Умный город», - отметил Андрей Чибис.

К слову, обе помощницы приехали на Кольский полуостров из Москвы, покину родное министерство строительства Российской Федерации. Ольга Вовк до недавнего времени занимала должность заместителя начальника отдела анализа и мониторинга жилищно-коммунального хозяйства Департамента жилищно-коммунального хозяйства. Что касается Зинаиды Разживиной, то она возглавляла отдел жилищного хозяйства и надзора и отвечала за разработку проекта «Умный город». Теперь свои таланты помощницы должны применить в Мурманской области, заставив, наконец, местных чиновников работать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Преображением площади Пять Углов в Мурманске займутся лучшие архитекторы мира
На севере Мурманска в квартирном пожаре погибли 2 человека
Нового вице-губернатора Мурманской области Андрей Чибис привез из Калмыкии
В Мурманск приедет бизнес-миссия из Японии
В Мурманске снесут недострой и возведут на его месте новый детский сад
Под Кандалакшей мужчина с ружьем угрожал прохожим на улице
В Полярном почтят память хирурга Евгения Новикова и его дочери, которые погибли при пожаре на борту SSJ-100
Чиновник мурманской мэрии оштрафован из-за УК «Комфорт», следившей за домом, где обвалился фасад
В Кандалакше девушка выпала из окна на утро после Дня Победы
Марина Ковтун путешествует по Орловской области
Ирландия пытается отсудить нефтяной танкер из Мурманска за 200 миллионов евро
Самыми популярными именами в Мурманской области в 2019 году стали Артем и Анастасия
В Мурманске в малой Долине Уюта планируют создать парк
В Териберке мойва сама идет на берег, провоцируя массовый лов