Новым министром строительства Мурманской области стал Максим Рудь из Крыма

СЕГОДНЯ 08:14 2019-06-03T08:14:54+03:00

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Кресло ушедшего в отставку по состоянию здоровья министра строительства и территориального развития Мурманской области Леонида Кана пустовало недолго. Напомним, постановление об увольнении чиновника врио губернатора региона Андрей Чибис подписал 21 мая. А уже сегодня, 3 июня, на традиционном оперативном совещании Андрей Владимирович представил нового главу ведомства.

- Максим Рудь - человек опытный, давно занимается этой сферой. В свое время создавал в Кабардино-Балкарии ипотечную корпорацию, которая в итоге стала крупнейшей в стране. Потом возглавлял департамент строительства в Волгограде, и был делегирован в Севастополь исправлять ситуацию с Фондом капремонта и с этой задачей справился. Поэтому мной было принято решение с учетом его опыта назначить Максима антольевича на пост министра , - познакомил своих коллег со своим ставленником Андрей Чибис. - Его задачи: нацпроекты, исправление ситуации в системе капитальных ремонтов, в которой мы проводили аудит в том числе с привлечением команды Максима Рудя, а также расселение людей из аварийного жилья и запустить работу в части жилищного строительства.

К слову, Максим Рудь прервал традицию главы региона окружать себя только прекрасными чиновницами с блестящими послужными списками.

ИСТОЧНИК KP.RU