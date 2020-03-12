Главгосэкспертиза одобрила строительство бункеровочной базы в Мурманске
Мурманский морской торговый порт ждет обновление. Там решено обустроить бункеровочную базу для приема нефтепродуктов из железнодорожных вагонов. «Черное золото» будет храниться и отгружаться на морской и автотранспорт. Такой проект уже одобрили эксперты Главгосэкспертизы России.
- Комплекс включает в себя технологически связанные морскую и береговую части. Так, на участке обустроят двустороннюю сливную железнодорожную эстакаду, на которой будут принимать вагоны-цистерны для слива нефтепродуктов, а также два резервуарных парка для приема, хранения и отпуска горючих и легковоспламеняющихся жидкостей и автоматизированную станцию налива. Здесь же построят операторский пункт с помещениями для персонала, продуктовую насосную станцию, котельную и узел учета нефтепродуктов, - сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы России.
Годовой грузооборот ценной черной жидкости на базе составит 441 тысяч тонн, а проектируемый судооборот - 744 судна в год.
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