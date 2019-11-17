Сотрудники Мурманского торгового порта присоединились к флешмобу "Тетрис"

СЕГОДНЯ 13:33 2019-11-17T09:17:25+03:00

Докер-механизатор показал, что ему надо для работы

Изменить размер текста: A A

С сентября этого года мир захватил #TetrisChallenge. Хотя начался он еще в 2018-м.

Суть флешмоба в том, что сотрудники различных служб показывают свою форму и необходимый для работы инвентарь. Причем не просто так, а выкладывая на земле в духе знаменитой игры "Тетрис": параллельно друг другу или перпендикулярно. Снимают все под углом в 90 градусов.

По всему миру к акции присоединились пожарные, спасатели, сотрудники скорой помощи, сотрудники газовой службы, военные. Впрочем, были представители и других профессий и не только: мастер по татуировкам и пирсингу, визажисты, ветеринары и другие.

Мурманская область не осталась в стороне. У нас в #TetrisChallenge поучаствовали энергетики и пожарные. А теперь своими снимками поделились сотрудники Мурманского морского торгового порта.

- На фото изображен докер-механизатор грузового района №2 с рабочим инвентарем и средствами индивидуальной защиты: метлой, рацией, фонариком, лопатой, ломом, электрическим отбойным молотом, ручным воздуходувным устройством, кувалдой, рукавицами, респиратором, защитными костюмами и обувью, каской, очками и наушниками, - рассказали о снимке в порту.

Торговый порт показал свою версию знаменитого флешмоба. Фото: пресс-служба Мурманского торгового порта

ИСТОЧНИК KP.RU