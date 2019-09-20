Мурманские пожарные и энергетики присоединились к мировому флешмобу #tetrischallenge

СЕГОДНЯ 16:38 2019-09-20T15:52:01+03:00

Для этого они показали содержимое своих машин

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Во всемирной паутине набирает обороты флешмоб #tetrischallenge. Его суть в том, чтобы составить композицию, которая сверху напоминает экран игры «Тетрис». Обычно люди показывают так содержимое своих машин или квартир.

Особенно интересен флешмоб стал, когда к нему присоединились полицейские, пожарные, спасатели и сотрудники других спецслужб.

Не остались в стороне и северяне. Например, фотографии для #tetrischallenge сделали сотрудники МЧС по Мурманской области и энергетики «Россети Северо-Запад» из Мурманска. Получилось эффектно!

Энергетики «Россети Северо-Запад» из Мурманска показали содержимое своей машины.

Это не первая акция, которая становится популярна в Заполярье. В свое время в регионе проходил Eco challenge. Журналисты "Комсомолки" испытали на себе #дубакчеллендж.

Также северяне не могли не поддержать Ice Bucket Challenge, когда надо было обливаться ледяной водой.

ИСТОЧНИК KP.RU