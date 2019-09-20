Мурманские пожарные и энергетики присоединились к мировому флешмобу #tetrischallenge
Во всемирной паутине набирает обороты флешмоб #tetrischallenge. Его суть в том, чтобы составить композицию, которая сверху напоминает экран игры «Тетрис». Обычно люди показывают так содержимое своих машин или квартир.
Особенно интересен флешмоб стал, когда к нему присоединились полицейские, пожарные, спасатели и сотрудники других спецслужб.
Не остались в стороне и северяне. Например, фотографии для #tetrischallenge сделали сотрудники МЧС по Мурманской области и энергетики «Россети Северо-Запад» из Мурманска. Получилось эффектно!
Энергетики «Россети Северо-Запад» из Мурманска показали содержимое своей машины.
Это не первая акция, которая становится популярна в Заполярье. В свое время в регионе проходил Eco challenge. Журналисты "Комсомолки" испытали на себе #дубакчеллендж.
Также северяне не могли не поддержать Ice Bucket Challenge, когда надо было обливаться ледяной водой.
ИСТОЧНИК KP.RU