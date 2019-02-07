Испытано на себе: Журналисты "КП"-Мурманск" присоединились к #дубакчеллендж

Модное развлечение появилось в России этой зимой - флешмоб "дубак челлендж" (в соцсетях идет с хэштегом #дубакчеллендж). Пока многие стараются не проводить много времени на морозе, участники акции, наоборот, идут на улицу. И чем холоднее, тем лучше!

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Давно хотела ТАК сделать, но то мороза нет , то солнца, то, попросту, времени .. И вот, сегодня, наконец, мы набаловались #морозисолнце #морознипочем #морозяка #кандалакша #кандалакшскийзалив #кольскийкрай #мурманскаяобласть

Публикация от Наталья Сахарова (@natusya_saharevna) 3 Фев 2019 в 10:56 PST

Суть эксперимента в том, чтобы показать эффект Мпембы или парадокс Мпембы. Он гласит, что горячая вода замерзает быстрее холодной. Ради этого участники челленджа выплескивают в воздух кипяток, который почти моментально застывает, образуя красивое ледяное облако вокруг человека.

На фото этот процесс смотрится потрясающе. Первыми к челленджу присоединились жители Урала и Сибири. Здесь стоят экстремальные морозы. А теперь развлечение дошло и до Мурманской области. Например, пользователь "Инстаграма" с ником nikolav_na провела его на Имандре. Эффект Мпембы испытали и у Кандалакшского залива.

nikolav_na

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Решили с друзьями попробовать заморозить горячую воду (ледяной пар). Результат можно наблюдать на картинке. Лично мне очень понравилось эффект Мпембы #мурманскаяобласть #кировск

Публикация от @ nikolav_na 2 Фев 2019 в 7:42 PST

А вот журналисты "Комсомолки" пришли с кипятком прямо в сквер на улице Ленинградская. Сразу скажем, что никто не пострадал!

Сомнения, что эффект Мпембы получится, был, ведь в Мурманске сейчас около -20. Не самый лютый мороз. Но мы опустошили почти два чайника кипятка, вылили 10 чашек, и не зря. Вода, конечно, замерзала не в воздухе, а каплями падала на снег. А вот уже на нем мгновенно застывала в лед. Зато вокруг получалось облако пара.

Главный совет - постарайтесь выплеснуть кипяток как можно дальше от себя.Фото: Антон ЗАБИРОВ

Так что, мурманчане, можете воспользоваться холодом этих дней и сделать красивые снимки. Только будьте аккуратны! Совет от "Комсомолки": амплитуда разбрызгивания воды должна быть чем больше, тем лучше, наливать кипяток лучше в обычную чашку и держать подальше от головы. Для лучшего эффекта, фотографируйтесь так, чтобы вас подсвечивало солнце.

А если сделали красивые фотографии - присылайте нам! В сообщения нашей группы "ВКонтакте" или на электронный адрес maria_kpmk@mail.ru.